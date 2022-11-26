Netflix新職缺透露將打造一款3A等級動作角色扮演遊戲 將以多人線上形式遊玩方式呈現

在近期對外招聘資訊中，透露Netflix計畫打造一款全新3A等級的PC遊戲，並且可能將以多人線上形式遊玩方式呈現。

Netflix於美國洛杉磯刊登招募資訊，其中包含尋找一名遊戲總監人選，將負責全新3A等級PC遊戲作品，並且希望具備第一及第二人稱射擊遊戲開發經驗，最好也能同時兼具線上遊戲與Unral Engine遊戲引擎開發經驗，以及線上合作與競技類型遊戲設計經驗，同時開發遊戲內容更要能像Netflix服務提供內容適合全球玩家遊玩。

另一方面，Netflix在相關職缺也透露將招募首席遊戲工程師，其中也透露將打造一款以第三人稱視角設計的動作類型角色扮演遊戲。

不過，Netflix並未在職缺說明透露具體細節，但從相關條件猜測，Netflix有可能打造類似《要塞英雄》 (Fortnite)等類型遊戲，藉此吸引全球玩家遊玩。而在相關說明中，Netflix更透露此款遊戲將不受遊戲內購、廣告，或是其他因素影響遊玩體驗。

而在職缺說明中除了透露將招募新遊戲總監與首席遊戲工程師，Netflix先前已經宣布在芬蘭赫爾辛基成立全新遊戲工作室，加上Netflix遊戲副總裁Mike Verdu日前透露原本在暴雪娛樂負責《鬥陣特攻》 (Overwatch)的Chacko Sonny，接下來將帶領Netflix洛杉磯遊戲工作室，顯然之後將持續藉由遊戲銜接更大市場發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦