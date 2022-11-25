AMD開源Radeon光線追跡分析工具 讓開發者更容易建造擬真光影環境效果

AMD稍早宣布將旗下Radeon光線追跡分析工具進行開源，並且將相關原始編碼透過GitHub分享。

Radeon光線追跡分析工具相關資料，在今年7月其實就已經上傳至GitHub，但當時僅說明AMD有此項工具準備開源，直到近期才正式公布多達96000行原始編碼的工具內容。

此項工具，主要是讓AMD GPU可對應顯示即時光影追跡效果之餘，同時也能進一步提升整體運算效能，而此次宣布將此項工具開源，意味將能讓開發者更容易藉此建造對應即時光影追跡效果的內容，預期也能推動AMD的Radeon系列顯示卡銷售與使用需求。

依照AMD說明，開發者在建立即時光影追跡效果時，過往必須自行建立加速結構，同時也必須了解光線照射效果套用範圍與結束時間，如果過程中建立過多重複堆疊範圍時，就會造成整體內容執行效能受影響，另外若未能正確設定套用範圍與結束時間的話，更會造成部分光線效果發生異常，導致畫面變成不自然。

因此在AMD提供此項工具中，會將光線效果套用地形分割成數塊，並且能更有效率地分析不同地形所需呈現光線追跡效果，同時也能讓整體處理效率提升。

開發者若要使用此項工具，必須安裝AMD最新顯示卡驅動程式，舊版驅動程式則必須乾淨地移除，避免造成非必要影響。此外，顯示卡僅限使用Radeon RX 6000系列以上顯示卡，作業系統則支援Windows 10以後版本，以及Ubantu20.04 LTS以後版本，同時也支援微軟DirectX 12與新版Vulkan API。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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