傳聯發科天璣8200僅為時脈提升版本 將攻低價手機市場
中國傳出消息指稱，聯發科接下來預期將宣布推出天璣8200處理器，藉此作為去年推出的天璣8000系列後繼產品。不過，架構上可能不會作顯著改變，似乎僅會在運作時脈上作調整。
目前聯發科尚未公布有關天璣8200處理器的消息，因此現階段傳聞訊息仍為臆測居多。
不過，如果天璣8200處理器確實如傳聞僅以運作時脈調整作為升級，意味在基本CPU、GPU，甚至APU設計都不會作改變，可能維持使用4組Cortex-A78 CPU搭配4組Cortex-A55 CPU，其中1組Cortex-A78 CPU將以3.1GHz運作時脈作為主核，其餘3組則採3.0GHz運作時脈設計，而4組Cortex-A55 CPU運作時脈均為2.0GHz，GPU預期仍維持原有的Mali設計，而非後來採用的Immortalis GPU。
而之所以直接以既有設計提高運作時脈，可能與精簡設計成本有關，同時也希望以更低價格競爭中階手機市場。另一方面，競爭對手提出的Snapdragon 7 Gen 1處理器，目前實際應用產品並不多，反而Qualcomm有可能延續今年將舊款Snapdragon 800系列處理器轉成次旗艦定位產品，藉由Snapdragon 8 Gen 1或Snapdragon 8+ Gen 1處理器吸引品牌業者打造定位分層更細的手機產品。
在此情況之下，聯發科可能選擇以價格更低的天璣8200處理器爭取更多中階、入門手機市場，同時也能滿足更多僅需加快推出手機產品，並未計畫在手機加入太多客製化設計的需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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