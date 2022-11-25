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美國聯邦貿易委員會傳將向微軟收購動視暴雪 提出反壟斷訴訟

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟以690億美元收購動視暴雪的事宜在引起歐盟反壟斷機構關注，並且將對微軟收購動視暴雪交易深入調查之後，美國聯邦貿易委員會 (FTC)可能也準備提出反壟斷訴訟，藉此阻止微軟此筆收購交易。

依照Politico網站取得消息，美國聯邦貿易委員會計畫就微軟收購動視暴雪的交易提出反壟斷訴訟，其中因素包含微軟此筆交易可能對市場產生極大影響，另一方面也因為微軟與動視暴雪在描述不會造成市場壟斷的說法無法有足夠說服力。

美國聯邦貿易委員會目前尚未確認是否對微軟此筆交易提出訴訟，但可能最快會在今年12月有具體動作。

在此之前，微軟此筆交易已經被歐盟反壟斷機構盯上，並且將進行深入調查，而英國市場競爭監管機構也在今年9月深入調查微軟收購動視暴雪的交易，另外包含澳洲、紐西蘭、日本與韓國也同樣持續針對微軟此筆交易是否影響市場競爭，僅包含沙烏地阿拉伯、巴西等地區同意微軟收購動視暴雪。

在此之前，Sony大力反對微軟收購動視暴雪，認為微軟此舉將影響市場公平競爭，但微軟說明收購動視暴雪之後，依然會維持在PlayStation平台上提供遊戲，而不會讓動視暴雪發行遊戲成為Xbox遊戲主機平台獨佔內容，更強調遊戲必須透過多平台發行才能維持足夠獲利，藉此聲明收購動視暴雪不會構成市場壟斷。

同時，微軟更說明目前僅Sony對於此比交易感到擔憂，但強調微軟在遊戲市場發展策略與Sony明顯不同，不像PlayStation平台以獨佔遊戲內容為核心，Xbox平台會以滿足更多玩家遊玩需求為目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國 歐盟

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