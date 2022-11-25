韓媒曝NVIDIA、Qualcomm等晶片業者將3nm訂單轉給三星
韓國經濟日報 (The Korea Economic Daily)取得消息指稱，三星旗下晶圓代工業務Samsung Foundry已經獲得NVIDIA、Qualcomm、IBM、百度等業者訂單，將以其3nm GAA (Gate-all-around,環繞閘極)製程技術協助代工生產合作業者所需晶圓產品。
三星在此之前已經於今年6月底宣布順利量產其首波3nm製程產品，並且在今年7月25日正式出貨，雖然並未透露客戶細節，但傳聞是中國加密貨幣礦機業者下訂的客製化處理器產品。
不過，由於三星的3nm GAA製程良率低於20%，因此一直無法承接大量需求訂單，但近期透過與位於美國加州軟體技術業者Silicon Frontline Technology，藉此改善整體良率表現，似乎已經解決原本良率不佳，導致產能始終無法提升的困境。
在目前台積電3nm製程計畫第四季內正式量產，並且於2023年平穩量產，但代工價格卻可能大幅上升情況，先前有不少消息指稱包含NVIDIA、Qualcomm等晶片業者都可能將訂單轉給三星，但也有說法認為晶片業者可能考量產品效能表現，或許會選擇以較高價格維持由台積電代工，但相關成本可能會轉嫁在實際應用產品，因此有不少傳聞指稱明年推出的iPhone 15系列售價可能會增加。
但從NVIDIA、Qualcomm在代工業務合作模式來看，實際上就是與台積電、三星等多家代工業者維持合作，以利在特定代工業者產能或技術無法配合時，即可將訂單轉給另一家代工業者承接，除非在產品設計上有特定考量，否則應該都還是會以能順利出貨作為主要考量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言