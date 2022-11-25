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小米營收減少將改變策略！改用「穩紮穩打」方式搶市

聯合新聞網／ 楊又肇

小米稍早公布2022財年第三季財報，其中顯示營收達人民幣704.7億美元，相比去年同期減少9%，淨利則是人民幣21.1億元，相比去年同期減少59.1%，主要在於投入機器人、電動車等創新業務發展所產生開銷。另外，市場分析認為小米營收受影響的原因，主要包含全球手機銷售需求減少，加上全球通膨與不確定性因素所致。

而小米總裁王翔表示，受到全球通膨、美元加息，以及匯率變化等不確定因素，另外也因為疫情持續影響等情況，使得消費者需求發生改變，同時小米從前一季開始清理產品庫存，因此也造成部分成本支出。

不過，王翔表示從前面三季的手機出貨量、收入及毛利率比去年同期相對增加情況來看，小米其實在市場發展穩住局面，但仍受到全球不確定因素影響。

另外，目前小米在中國市場定價高於人民幣3000元的手機產品出貨量相比去年同期成長14%，而智慧型手機產品平均銷售金額則相比去年同期增加9%，其中在中國地區推出價位相對較高的Ultra、Fold系列手機，但在全球市場則為提供此類產品，使得全球市場銷售產品均價相對較低。

王翔說明全球市場部分仍有佈局高階產品的空間，但考量全球整體經濟、通膨影響，以及與貨運成本相關的燃油價格變化，在全球市場主要還是會維持穩紮穩打方式推進，可能不會像中國境內會採取較積極手法爭取市場。

同時，王翔也透露目前造車計畫進展順利，仍維持原本在2024年上半年推出量產車款的目標，同時加入造車計畫的研發人員已經超過1800人規模，更強調在小米任何投資都是經過慎重、仔細評估之下，認為目前投入人民幣8.29億元的開銷將不會造成嚴重影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 通膨 疫情

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