三星、LG均投入新款混合實境頭戴裝置的面板設計 明年將提供蘋果使用
消息指稱，三星與LG都已經著手準備對應新款混合實境頭戴裝置使用的顯示面板。其中，三星將主力投入在micro LED與micro OLED，而LG則聚焦在micro OLED面板技術，甚至傳出已經實現可在每0.42吋面積的OLED面板呈現3500畫素解析度，預計明年開始向蘋果等投入混合實境頭戴裝置業者提供。
BusinessKorea報導指稱，三星與LG都已經著手投入新款混合實境頭戴裝置使用的顯示面板，三星所投入的micro LED與micro OLED顯示面板技術預計會在2024年進入量產，並且在2026年大幅應用，而LG投入的micro OLED顯示面板技術則最快會在2023年開始向蘋果等業者提供。
相較過往的顯示面板設計，三星與LG投入打造的新款顯示面板技術，將進一步讓顯示面板與控制元件整合，藉此降低傳統顯示面板較厚、較重，從時也佔據較多空間的問題，新款顯示面板甚至能進一步減少電力損耗，適合用於需要更輕巧的穿戴眼鏡裝置。
從目前市場趨勢來看，未來兩年內將會有更多混合實境或延展實境應用裝置問世，屆時就連蘋果都可能推出旗下傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，而包含Google、Meta等業者也可能推出相關產品，藉此銜接元宇宙，以及未來虛擬互動運算模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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