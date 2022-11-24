榮耀揭曉MagicOS 7.0 著重四大設計項目、更直覺使用體驗

在此次於中國深圳舉辦發表會上，榮耀也宣布推出手機操作介面MagicOS 7.0，強調將著重MagicRing信任環、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統引擎，以及MagicGuard安全防護四個項目，同時也將強化與華為鴻蒙、蘋果iOS作業系統連動體驗。

此次宣布推出的MagicOS 7.0，榮耀表示將向合作夥伴開放行動辦公、運動健康、智慧家庭、智慧出行、影音娛樂等涵蓋5大應用場景、總計22個Kit串接資源，並且提供32種功能所對應子解決方案，目前更已經與阿里巴巴旗下釘釘、安天、螞蟻等合作夥伴共同建立實驗室，並且與超過100家合作夥伴打造互聯應用生態。

MagicOS 7.0也在介面風格、圖示、排版、字體及互動動畫做了調整，更加入全新榮耀字體 (HONOR Sans)，並且在智慧出行與比亞迪合作，甚至也與百度Apollo合作強化版CarLife。

同時，此次更新聚焦在MagicRing信任環、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統引擎，以及MagicGuard安全防護四個項目，並且與第三方合作夥伴擴大萬物智慧連接生態，藉此打造以人為主的連接使用體驗。

榮耀執行長趙明表示，從早期UI操作介面設計到目前作業系統建置，已經成為榮耀必然的未來戰略發展支點，並且將打配過往以設備為中心的連接使用模式，未來將以人為中心實現跨系統、跨設備、跨生態的智慧生活解決方案，並且強調提供「越用越好用、越用越懂你」的使用模式。

其中包含以MagicRing信任環打造基於身分認證系統、可跨系統及裝置的可信互聯使用模式，並且配合人工智慧與資源原子化方式，透過環境感知與Magic Live智慧引擎，讓系統能快速知曉使用者當下所需。例如在此設計可實現滑鼠、鍵盤共享，或是通話共享、應用資料串接等應用，甚至可在手機上開啟文件，立即移轉到平板或PC上繼續編輯。

而Turbo X系統引擎則可針對應用場景需求自動調整系統運作模式，藉此實現更好執行效率或影音體驗，同時也能讓電池使用效益提升。至於MagicGuard安全防護則是可透過晶片、系統及應用端對應三層安全防護，並且可讓使用者自行掌握隱私，甚至支援金融等級支付安全，可實現個人單次轉帳最高可達人民幣500萬元的安全防護效果，另外也能藉由防火牆識別各類詐騙、降低騷擾干擾。

新版MagicOS 7.0將從2023年年初開始針對榮耀既有機種釋出更新，同時也預告將於今年12月推出首款搭載MagicOS 7.0作業系統的平板裝置—榮耀V8 Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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