快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

榮耀揭曉MagicOS 7.0 著重四大設計項目、更直覺使用體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次於中國深圳舉辦發表會上，榮耀也宣布推出手機操作介面MagicOS 7.0，強調將著重MagicRing信任環、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統引擎，以及MagicGuard安全防護四個項目，同時也將強化與華為鴻蒙、蘋果iOS作業系統連動體驗。

此次宣布推出的MagicOS 7.0，榮耀表示將向合作夥伴開放行動辦公、運動健康、智慧家庭、智慧出行、影音娛樂等涵蓋5大應用場景、總計22個Kit串接資源，並且提供32種功能所對應子解決方案，目前更已經與阿里巴巴旗下釘釘、安天、螞蟻等合作夥伴共同建立實驗室，並且與超過100家合作夥伴打造互聯應用生態。

MagicOS 7.0也在介面風格、圖示、排版、字體及互動動畫做了調整，更加入全新榮耀字體 (HONOR Sans)，並且在智慧出行與比亞迪合作，甚至也與百度Apollo合作強化版CarLife。

同時，此次更新聚焦在MagicRing信任環、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統引擎，以及MagicGuard安全防護四個項目，並且與第三方合作夥伴擴大萬物智慧連接生態，藉此打造以人為主的連接使用體驗。

榮耀執行長趙明表示，從早期UI操作介面設計到目前作業系統建置，已經成為榮耀必然的未來戰略發展支點，並且將打配過往以設備為中心的連接使用模式，未來將以人為中心實現跨系統、跨設備、跨生態的智慧生活解決方案，並且強調提供「越用越好用、越用越懂你」的使用模式。

其中包含以MagicRing信任環打造基於身分認證系統、可跨系統及裝置的可信互聯使用模式，並且配合人工智慧與資源原子化方式，透過環境感知與Magic Live智慧引擎，讓系統能快速知曉使用者當下所需。例如在此設計可實現滑鼠、鍵盤共享，或是通話共享、應用資料串接等應用，甚至可在手機上開啟文件，立即移轉到平板或PC上繼續編輯。

而Turbo X系統引擎則可針對應用場景需求自動調整系統運作模式，藉此實現更好執行效率或影音體驗，同時也能讓電池使用效益提升。至於MagicGuard安全防護則是可透過晶片、系統及應用端對應三層安全防護，並且可讓使用者自行掌握隱私，甚至支援金融等級支付安全，可實現個人單次轉帳最高可達人民幣500萬元的安全防護效果，另外也能藉由防火牆識別各類詐騙、降低騷擾干擾。

新版MagicOS 7.0將從2023年年初開始針對榮耀既有機種釋出更新，同時也預告將於今年12月推出首款搭載MagicOS 7.0作業系統的平板裝置—榮耀V8 Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 動畫

延伸閱讀

日幣貶值無法抵銷「機票狂漲」！專家分析關鍵原因 替代國家「歐洲」、「澳洲」也上關鍵字

全新第四代Honda Pilot美國發表！粗獷身形內含有巧妙細節

這輛福斯商旅T3為何要改Porsche 911的引擎？

新海研一號引擎失效海上漂流 台大：正拖回高雄港途中

相關新聞

想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出...。

被元宇宙壓垮…祖克柏明年要辭職？Meta發言人回應了

臉書母公司Meta在執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的帶領下，大力推動、進軍元宇宙，但日前Meta宣布大舉裁撤13%、1.1萬名的人員，祖克柏也坦承自己過於樂觀看待市場預期，以致人員過剩

Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

雖然去10月終於宣布將原本Snapdragon 700系列處理器改以Snapdragon 7 Gen 1全新命名方式，但Qualcomm稍早仍悄悄推出新款Snapdragon 782G處理器。

英國針對蘋果和Google行動瀏覽器進行反壟斷調查

英國競爭市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）專管反壟斷執法，據外媒報導 CMA 近日已將矛頭對準 Google 和 Apple 蘋果公司，據稱是針對行動瀏覽器市場的主導地位展開深入地調查。

減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空

歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究，計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作，藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。

也要講究「哪手使用」！CASIO推出右撇子專用人體工學電子計算機 加入這功能可保護手指

如同羅技等業者針對長時間使用滑鼠的情況，推出以特定傾斜角度保護手腕的滑鼠產品，CASIO稍早宣布針對經常使用計算機的工作需求，推出透過傾斜3度，藉此保護使用者手指的電子計算機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。