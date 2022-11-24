快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

艾思科旗下記憶體品牌科賦推出三款對應不同需求的M.2 NVMe SSD

聯合新聞網／ 楊又肇

香港艾思科 (Essencore)旗下新興記憶體品牌科賦 (KLEVV)宣布推出三款分別為CRAS C930、CRAS C910，以及CRAS C730的M.2 NVMe SSD，藉此對應不同使用需求。

其中，CRAS C930及CRAS C910均隨附專屬鋁製散熱片，讓使用者可依照個人需求安裝。

 

而CRAS C930提供1500 TBW使用生命周期，搭配DRAM快取緩衝設計可降低應重度使用時的龐大工作負載，本身則採用PCIe Gen 4 x 4傳輸介面，以及NVMe 1.4協議標準打造，在2TB容量版本可對應每秒最高7400MB的循序讀取，以及每秒6800MB的寫入速度，另外也對應高達1000K IOPS的4K隨機讀寫表現。

CRAS C930不僅可用於個人電腦或筆電使用，更符合PlayStation 5使用規範，可配合特殊設計的鰭狀鋁質散熱片，發揮高達20%的降溫效能。

CRAS C910同樣採用符合NVMe 1.4協議設計，並且採用PCIe Gen 4 x 4傳輸介面，本身採用3D TLC快閃記憶體顆粒，可在1TB容量版本發揮每秒 5000循序讀取，以及每秒4800MB的寫入效能，同時也提供薄型黑白色調鋁質散熱片，可額外發揮最高達10%的散熱效果。 

 

至於CRAS C730則採用NVMe 1.3協議，以及PCIe Gen 3 x4傳輸介面設計，主要鎖定一般大眾消費市場使用需求，並且強調性價比使用體驗，本身也搭載DRAM快取緩衝技術，同時支援自我監控、分析與報告技術 (S.M.A.R.T.)等設計，儲存容量則提供512GB、1TB或2TB容量，其中在2TB容量版本提供最高可達每秒3700MB的循序讀取速度表現。

 

三款SSD都將在今年第四季推出，台灣地區則由富基電通 (Afastor)擔任總代理，並且將於各大網路電商平台如momo、PChome，以及實體店面如原價屋、欣亞等通路銷售。

 

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商

延伸閱讀

群聯企業級儲存方案獲頒2023年台灣精品獎

群聯PCIe 4.0 SSD X1儲存方案獲台灣精品獎

vivo X90系列手機搭載Snapdragon 8 Gen 2、天璣9200處理器 相機感光元件再升級

美光最先進記憶體量產 已獲高通Snapdragon參考設計

相關新聞

想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出...。

被元宇宙壓垮…祖克柏明年要辭職？Meta發言人回應了

臉書母公司Meta在執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的帶領下，大力推動、進軍元宇宙，但日前Meta宣布大舉裁撤13%、1.1萬名的人員，祖克柏也坦承自己過於樂觀看待市場預期，以致人員過剩

Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

雖然去10月終於宣布將原本Snapdragon 700系列處理器改以Snapdragon 7 Gen 1全新命名方式，但Qualcomm稍早仍悄悄推出新款Snapdragon 782G處理器。

英國針對蘋果和Google行動瀏覽器進行反壟斷調查

英國競爭市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）專管反壟斷執法，據外媒報導 CMA 近日已將矛頭對準 Google 和 Apple 蘋果公司，據稱是針對行動瀏覽器市場的主導地位展開深入地調查。

減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空

歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究，計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作，藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。

也要講究「哪手使用」！CASIO推出右撇子專用人體工學電子計算機 加入這功能可保護手指

如同羅技等業者針對長時間使用滑鼠的情況，推出以特定傾斜角度保護手腕的滑鼠產品，CASIO稍早宣布針對經常使用計算機的工作需求，推出透過傾斜3度，藉此保護使用者手指的電子計算機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。