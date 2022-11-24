艾思科旗下記憶體品牌科賦推出三款對應不同需求的M.2 NVMe SSD

香港艾思科 (Essencore)旗下新興記憶體品牌科賦 (KLEVV)宣布推出三款分別為CRAS C930、CRAS C910，以及CRAS C730的M.2 NVMe SSD，藉此對應不同使用需求。

其中，CRAS C930及CRAS C910均隨附專屬鋁製散熱片，讓使用者可依照個人需求安裝。

而CRAS C930提供1500 TBW使用生命周期，搭配DRAM快取緩衝設計可降低應重度使用時的龐大工作負載，本身則採用PCIe Gen 4 x 4傳輸介面，以及NVMe 1.4協議標準打造，在2TB容量版本可對應每秒最高7400MB的循序讀取，以及每秒6800MB的寫入速度，另外也對應高達1000K IOPS的4K隨機讀寫表現。

CRAS C930不僅可用於個人電腦或筆電使用，更符合PlayStation 5使用規範，可配合特殊設計的鰭狀鋁質散熱片，發揮高達20%的降溫效能。

CRAS C910同樣採用符合NVMe 1.4協議設計，並且採用PCIe Gen 4 x 4傳輸介面，本身採用3D TLC快閃記憶體顆粒，可在1TB容量版本發揮每秒 5000循序讀取，以及每秒4800MB的寫入效能，同時也提供薄型黑白色調鋁質散熱片，可額外發揮最高達10%的散熱效果。

至於CRAS C730則採用NVMe 1.3協議，以及PCIe Gen 3 x4傳輸介面設計，主要鎖定一般大眾消費市場使用需求，並且強調性價比使用體驗，本身也搭載DRAM快取緩衝技術，同時支援自我監控、分析與報告技術 (S.M.A.R.T.)等設計，儲存容量則提供512GB、1TB或2TB容量，其中在2TB容量版本提供最高可達每秒3700MB的循序讀取速度表現。

三款SSD都將在今年第四季推出，台灣地區則由富基電通 (Afastor)擔任總代理，並且將於各大網路電商平台如momo、PChome，以及實體店面如原價屋、欣亞等通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦