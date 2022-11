Tesla在全球建造超過4萬個超級充電站 成為全球最大的直流快速充電網路系統

Tesla表示,目前在全球地區已經建立超過4萬個超級充電站,成為全球最大的直流快速充電網路系統。

在過去10年發展歷程中,Tesla已經在美國、中國、台灣、歐洲、日本等地區建造超過4萬個超級充電站,分別遍佈於全球超過4000座城市,同時依然在持續擴建階段,光是今年就累積建造超過1萬個超級充電站。

同時,Tesla也說明目前正著手向其他電動車款開放使用其超級充電站,藉此吸引更多非Tesla電動車透過超級充電站補充電力,同時也能增加Tesla超級充電站的使用率。為了配合向其他電動車開放使用其超級充電站,Tesla稍早更宣布開放其充電頭規格,並且將名稱調整為NACS (North American Charging Standard,北美充電標準),希望藉此成為主要電動車使用充電頭標準。

而目前Tesla也築手投入第四代超級充電站開發,預期將能對應更高的峰值充電功率,藉此對應更多車輛同時充電需求。

在先前申請商標專利中,更凸顯Tesla未來將使其超級充電站與餐飲服務結合,並且讓車主透過超級充電站補充車輛電力之餘,同時銜接用餐、休息或更多消費需求,藉此增加營收機會。

40k Superchargers around the world — and counting pic.twitter.com/w6tShTkwPA