英國競爭和市場管理局將調查蘋果及Google是否在手機瀏覽器及遊戲市場壟斷

英國競爭和市場管理局稍早宣布，將針對蘋果及Google是否以其優勢主導手機市場發展著手調查，其中包含是否在手機瀏覽器及遊戲市場有壟斷嫌疑。

而決定對蘋果及Google展開調查，英國競爭和市場管理局表示收到許多開發者、企業反應意見，表示認為其設計內容多半受到蘋果及Google設下規範限制，因此希望透過調查來釐清蘋果及Google所提供平台是否在利益回饋與限制之間有合理的平衡，並且將進一步以調查結果決定是否要求進行改善。

依照目前統計數據顯示，英國在2021年內的97%網路操作項目都是透過蘋果或Google的瀏覽器進行，同時兩家提出的行動作業系統在遊戲市場也有不少影響力，加上目前手機作業系統幾乎也是由蘋果及Google搶下絕大部分市場，因此開發者與企業顯然很容易在設計發展面臨受限於蘋果及Google所提出規範。

從英國競爭和市場管理局立場來看，這樣的情況自然會影響英國境內市場競爭公平性，尤其可能會限制英國在地技術發展，甚至造成創新阻力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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