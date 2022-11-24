快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

英國競爭和市場管理局將調查蘋果及Google是否在手機瀏覽器及遊戲市場壟斷

聯合新聞網／ 楊又肇

英國競爭和市場管理局稍早宣布，將針對蘋果及Google是否以其優勢主導手機市場發展著手調查，其中包含是否在手機瀏覽器及遊戲市場有壟斷嫌疑。

而決定對蘋果及Google展開調查，英國競爭和市場管理局表示收到許多開發者、企業反應意見，表示認為其設計內容多半受到蘋果及Google設下規範限制，因此希望透過調查來釐清蘋果及Google所提供平台是否在利益回饋與限制之間有合理的平衡，並且將進一步以調查結果決定是否要求進行改善。

依照目前統計數據顯示，英國在2021年內的97%網路操作項目都是透過蘋果或Google的瀏覽器進行，同時兩家提出的行動作業系統在遊戲市場也有不少影響力，加上目前手機作業系統幾乎也是由蘋果及Google搶下絕大部分市場，因此開發者與企業顯然很容易在設計發展面臨受限於蘋果及Google所提出規範。

從英國競爭和市場管理局立場來看，這樣的情況自然會影響英國境內市場競爭公平性，尤其可能會限制英國在地技術發展，甚至造成創新阻力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國

延伸閱讀

英國首度送烏克蘭直升機 擴大軍備援助

愛立信將在英國投資數百萬英鎊 誓言讓6G網路於2030年走向商用

英國最高法院裁定 蘇格蘭不能自行舉辦獨立公投

牽手762的約定 阿里山林鐵柴油機車DL-34要去英國了

相關新聞

想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出...。

被元宇宙壓垮…祖克柏明年要辭職？Meta發言人回應了

臉書母公司Meta在執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的帶領下，大力推動、進軍元宇宙，但日前Meta宣布大舉裁撤13%、1.1萬名的人員，祖克柏也坦承自己過於樂觀看待市場預期，以致人員過剩

Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

雖然去10月終於宣布將原本Snapdragon 700系列處理器改以Snapdragon 7 Gen 1全新命名方式，但Qualcomm稍早仍悄悄推出新款Snapdragon 782G處理器。

英國針對蘋果和Google行動瀏覽器進行反壟斷調查

英國競爭市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）專管反壟斷執法，據外媒報導 CMA 近日已將矛頭對準 Google 和 Apple 蘋果公司，據稱是針對行動瀏覽器市場的主導地位展開深入地調查。

減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空

歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究，計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作，藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。

也要講究「哪手使用」！CASIO推出右撇子專用人體工學電子計算機 加入這功能可保護手指

如同羅技等業者針對長時間使用滑鼠的情況，推出以特定傾斜角度保護手腕的滑鼠產品，CASIO稍早宣布針對經常使用計算機的工作需求，推出透過傾斜3度，藉此保護使用者手指的電子計算機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。