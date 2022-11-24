英國競爭和市場管理局將調查蘋果及Google是否在手機瀏覽器及遊戲市場壟斷
英國競爭和市場管理局稍早宣布，將針對蘋果及Google是否以其優勢主導手機市場發展著手調查，其中包含是否在手機瀏覽器及遊戲市場有壟斷嫌疑。
而決定對蘋果及Google展開調查，英國競爭和市場管理局表示收到許多開發者、企業反應意見，表示認為其設計內容多半受到蘋果及Google設下規範限制，因此希望透過調查來釐清蘋果及Google所提供平台是否在利益回饋與限制之間有合理的平衡，並且將進一步以調查結果決定是否要求進行改善。
依照目前統計數據顯示，英國在2021年內的97%網路操作項目都是透過蘋果或Google的瀏覽器進行，同時兩家提出的行動作業系統在遊戲市場也有不少影響力，加上目前手機作業系統幾乎也是由蘋果及Google搶下絕大部分市場，因此開發者與企業顯然很容易在設計發展面臨受限於蘋果及Google所提出規範。
從英國競爭和市場管理局立場來看，這樣的情況自然會影響英國境內市場競爭公平性，尤其可能會限制英國在地技術發展，甚至造成創新阻力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言