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Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然去10月終於宣布將原本Snapdragon 700系列處理器改以Snapdragon 7 Gen 1全新命名方式，但Qualcomm稍早仍悄悄推出新款Snapdragon 782G處理器。

而從Qucalcomm官方描述，說明Snapdragon 782G實際上就是以先前推出的Snapdragon 778G+升級版本。

不過，Snapdragon 778G+實際上也是以更早推出的Snapdragon 778G提高運作時脈版本，因此Snapdragon 782G本質上還是採用運作時脈提升為2.7GHz、採64位元架構設計的Kryo 670 CPU，搭配Adreno 642L GPU，本身是以三星6nm製程打造，分別在CPU效能提升5%，GPU效能則增加10%。

在連網功能部分，Snapdragon 778G+採用Snapdragon X53 5G晶片，支援6GHz以下與毫米波頻段的5G連網能力，另外搭配FastConnect 6700無線網路系統，支援Wi-Fi 6E與藍牙連接功能，相機則支援最高每秒處理20億畫素、最高對應3組2200萬畫素@30fps的零快門延遲拍攝鏡頭組合，或是單獨配置最高可達2億畫素的靜態影像拍攝鏡頭，但未對應8K畫質錄影功能。

其他部分則支援最高Full HD+解析度的144Hz畫面更新率螢幕，支援16GB LPDDR5-3200記憶體，以及可選擇搭配Qualcomm QC4+快速充電功能，另外也能對應特定的Snapdragon Elite Gaming功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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