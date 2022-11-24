想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出，「Samsung」或「samsung」是 30 個國家/ 地區最常用的密碼之一，這將導致全球數百萬使用者的資料安全受到威脅。

據研究資料指出，喜歡智慧手機/電視/家電品牌當作密碼的威脅性雖然不是最糟糕的，但這種密碼命名趨勢在過去幾年來卻愈來愈流行。以「Samsung」為例，在 2019 年排名第 198 位、2020 年排名第 189 位，而在 2021 年排名第 78 位，一舉成為前 100 名愛用密碼。

圖片及資料來源：sammobile

除了 Samsung 成為使用者愛用密碼之外，其他品牌包括 Tiffany、Nike 和 Adidas 也很受歡迎，車迷們則是會把 kia 和 mini 當作密碼。

使用者如果設定簡短、可預測的英文或數字作為密碼，基本上可以在不到 1 秒內被解密，然而當小寫字母、大寫字母與數字結合時，解密時間就會有不同的結果。

均 7 位數密碼可能需要 7 秒左右的時間來破解，這意味著無論「Samsung」或「samsung」都只要 7 秒就能解密，儘管部分網站的密碼設定會要求其中一個字母必須是大寫，但由於「Samsung」或「samsung」是可預測的密碼，因此對資安沒有太大的區別。不過，如果密碼超過 8 位數，解密時間會大幅提升到 7 分鐘左右。

至於使用最多的密碼仍是「password」，Nordpass 表示有近 500 萬使用者使用，其他經常使用的密碼包括「123456」、「123456789」和「guest」。

因此建議使用者建立新帳戶時，都需要謹慎設定密碼，不建議使用「Samsung」或「samsung」，因為這很容易被破解。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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