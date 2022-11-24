快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：sammobile
圖片及資料來源：sammobile

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出，「Samsung」或「samsung」是 30 個國家/ 地區最常用的密碼之一，這將導致全球數百萬使用者的資料安全受到威脅。

據研究資料指出，喜歡智慧手機/電視/家電品牌當作密碼的威脅性雖然不是最糟糕的，但這種密碼命名趨勢在過去幾年來卻愈來愈流行。以「Samsung」為例，在 2019 年排名第 198 位、2020 年排名第 189 位，而在 2021 年排名第 78 位，一舉成為前 100 名愛用密碼。

圖片及資料來源：sammobile
圖片及資料來源：sammobile

除了 Samsung 成為使用者愛用密碼之外，其他品牌包括 Tiffany、Nike 和 Adidas 也很受歡迎，車迷們則是會把 kia 和 mini 當作密碼。

使用者如果設定簡短、可預測的英文或數字作為密碼，基本上可以在不到 1 秒內被解密，然而當小寫字母、大寫字母與數字結合時，解密時間就會有不同的結果。

均 7 位數密碼可能需要 7 秒左右的時間來破解，這意味著無論「Samsung」或「samsung」都只要 7 秒就能解密，儘管部分網站的密碼設定會要求其中一個字母必須是大寫，但由於「Samsung」或「samsung」是可預測的密碼，因此對資安沒有太大的區別。不過，如果密碼超過 8 位數，解密時間會大幅提升到 7 分鐘左右。

至於使用最多的密碼仍是「password」，Nordpass 表示有近 500 萬使用者使用，其他經常使用的密碼包括「123456」、「123456789」和「guest」。

因此建議使用者建立新帳戶時，都需要謹慎設定密碼，不建議使用「Samsung」或「samsung」，因為這很容易被破解。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 英文

延伸閱讀

KIA新Logo你看對了嗎？每月都有3萬人在搜尋KN汽車是啥！

Kia發表全新品牌藍圖 明年導入Kia EV9及Ceed Sportswagon MHEV

雙11換新手機！「地標網通」限時下殺67折起、最高省1萬元

不忘拍片再酸蘋果「等摺疊機」！三星Galaxy Z Fold5傳藏秘密武器拉大差距

相關新聞

想不到吧！這一年最常用的密碼竟是「它」 7秒內能破解

密碼管理公司 Nordpass 近期研究報告內容指出...。

被元宇宙壓垮…祖克柏明年要辭職？Meta發言人回應了

臉書母公司Meta在執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的帶領下，大力推動、進軍元宇宙，但日前Meta宣布大舉裁撤13%、1.1萬名的人員，祖克柏也坦承自己過於樂觀看待市場預期，以致人員過剩

Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

雖然去10月終於宣布將原本Snapdragon 700系列處理器改以Snapdragon 7 Gen 1全新命名方式，但Qualcomm稍早仍悄悄推出新款Snapdragon 782G處理器。

英國針對蘋果和Google行動瀏覽器進行反壟斷調查

英國競爭市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）專管反壟斷執法，據外媒報導 CMA 近日已將矛頭對準 Google 和 Apple 蘋果公司，據稱是針對行動瀏覽器市場的主導地位展開深入地調查。

減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空

歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究，計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作，藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。

也要講究「哪手使用」！CASIO推出右撇子專用人體工學電子計算機 加入這功能可保護手指

如同羅技等業者針對長時間使用滑鼠的情況，推出以特定傾斜角度保護手腕的滑鼠產品，CASIO稍早宣布針對經常使用計算機的工作需求，推出透過傾斜3度，藉此保護使用者手指的電子計算機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。