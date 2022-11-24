英國針對蘋果和Google行動瀏覽器進行反壟斷調查

英國競爭市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）專管反壟斷執法，據外媒報導 CMA 近日已將矛頭對準 Google 和 Apple 蘋果公司，據稱是針對行動瀏覽器市場的主導地位展開深入地調查。

事實上，早在 2022 年 6 月英國 CMA 就曾針對 Google 和 Apple 在行動瀏覽器市場的主導地位進行初步調查，並徵詢外界意見。近日徵詢結果出爐，CMA 資料指出有必要針對 Google 和 Apple 如何成為行動瀏覽器的主導地位，以及 Apple 蘋果公司藉由 App Store 限制雲端串流遊戲展開深入調查。

CMA 執行長 Sarah Cardell 莎拉卡德爾的聲明表示，許多英國企業和 Web 開發商表示，自家產品蒙受 Apple 蘋果和 Google 各種限制性條件的阻礙。因此 CMA 將對此展開調查，評估企業和看發者的擔憂是否合理。如果蘋果和谷歌確實有不公平競爭行為，將採取措施來改善競爭和創新環境。

圖片及資料來源：reuters

針對這次反壟斷調查， Apple 蘋果公司表示將與 CMA 進行建設性的談話，解釋自己是如何促進競爭和選擇，同時又如何保護消費者的與安全。

同樣面對反壟斷調查，Google 這方則是沒有發表評論，但預計 2022 年 6 月份曾表示，將繼續與 CMA 展開合作。

未來 CMA 早就進行調查 Apple 蘋果和 Google 的操作系統，還有 App Store 和、Play Store 應用商店（App Store 和Play Store），以及網路瀏覽器（Safari 和Chrome）進行過調查，主要擔心這些產品對用戶進行了過多的控制。

CMA 當時稱：“蘋果和谷歌對我們如何使用手機進行了牢牢地控制，我們擔心這會導致英國數百萬人失去選擇機會。”

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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