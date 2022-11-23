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被元宇宙壓垮…祖克柏明年要辭職？Meta發言人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 美聯社
臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 美聯社

臉書母公司Meta在執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的帶領下，大力推動、進軍元宇宙，但日前Meta宣布大舉裁撤13%、1.1萬名的人員，祖克柏也坦承自己過於樂觀看待市場預期，以致人員過剩。然而，稍早有外媒爆料祖克柏將於明年辭去Meta執行長職位，引起市場關注。

根據《The Leak》取得的消息指出，Meta執行長祖克柏將於明年辭職，但此舉並不會影響他早已投入至少數十億美元的元宇宙項目。

不過，祖克柏極力推動的元宇宙項目拖累Meta，Meta於10月份發布的財報令人失望，Meta在10月27日的紐約股市慘跌24.6%，更使Meta股價由14個月前創紀錄的高點回跌74%。

Meta面臨成本飆漲、廣告市場疲軟困境，Meta早前宣布將展開大規模裁員，預計裁掉13%的員工，超過1.1萬人受影響，堪稱是科技業今年規模最大的其中一波裁員。在祖克柏致員工的訊息中，他認錯、坦承自己對於市場預期過於樂觀，以致人員過剩。

不過，祖克柏遭爆將於明年離開Meta一事，據《路透社》報導，Meta發言人安迪史東（Andy Stone）透過推文緊急回應「這是錯誤的報導」。

Meta 祖克柏 元宇宙 財報 裁員 科技股

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