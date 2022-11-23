減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空
歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究，計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作，藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。
過去不少業者如微軟、Google、Intel、蘋果、亞馬遜等，已經先後著手研究如何降低資料中心運作時的碳排放問題，甚至構思將資料中心放進深海，或是透過寒帶地形減少資料中心需要電力驅動冷氣進行散熱的問題。
而構思將資料中心送上太空，透過太空真空、未被太陽直接照射時可達攝氏零下157度低溫的特性，讓資料中心能更穩定運作。此項計畫是歐盟以7年投入高達955億歐元的Horizon Europe科學研究計畫其中一部分，將由泰雷茲阿萊尼亞航太公司著手研究此項計畫面臨挑戰，以及所需花費成本，藉此評估是否可行。
在相關規劃中，資料中心將送上太空軌道，並且透過太陽能發電繞行地球運作，至於資料傳輸連結則是透過具備高吞吐量表現的光通訊技術實現。若此項計畫順利實現，將能減少歐盟境內資料中心數量，並且協助歐盟在2050年以前實現碳中和目標，同時也能推動歐盟地區太空發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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