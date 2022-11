減少碳排放？歐盟擬撒955億歐元 將「資料中心」送上太空

歐盟執行委員會委託總部位於法國的泰雷茲阿萊尼亞航太公司 (Thales Alenia Space)主導一項名為「歐洲淨零碳排放與資料主權的先進太空雲」 (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)的可行性研究,計畫將資料中心放在太空軌道繞行地球運作,藉此降低資料中心設置造成地球氣候影響。

過去不少業者如微軟、Google、Intel、蘋果、亞馬遜等,已經先後著手研究如何降低資料中心運作時的碳排放問題,甚至構思將資料中心放進深海,或是透過寒帶地形減少資料中心需要電力驅動冷氣進行散熱的問題。

而構思將資料中心送上太空,透過太空真空、未被太陽直接照射時可達攝氏零下157度低溫的特性,讓資料中心能更穩定運作。此項計畫是歐盟以7年投入高達955億歐元的Horizon Europe科學研究計畫其中一部分,將由泰雷茲阿萊尼亞航太公司著手研究此項計畫面臨挑戰,以及所需花費成本,藉此評估是否可行。

在相關規劃中,資料中心將送上太空軌道,並且透過太陽能發電繞行地球運作,至於資料傳輸連結則是透過具備高吞吐量表現的光通訊技術實現。若此項計畫順利實現,將能減少歐盟境內資料中心數量,並且協助歐盟在2050年以前實現碳中和目標,同時也能推動歐盟地區太空發展。

