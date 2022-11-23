也要講究「哪手使用」！CASIO推出右撇子專用人體工學電子計算機 加入這功能可保護手指

如同羅技等業者針對長時間使用滑鼠的情況，推出以特定傾斜角度保護手腕的滑鼠產品，CASIO稍早宣布針對經常使用計算機的工作需求，推出透過傾斜3度，藉此保護使用者手指的電子計算機。

此款電子計算機主要針對人數較多的右撇子設計，分別區分JE-12D與DE-12D兩種型號，並且可配合太陽能充電、使用CR2025鈕扣電池情況下，對應長達7年使用時間。兩種型號均提供黑、白兩款配色，主要差別在於尺寸及特定計算功能差異。

而此款電子計算機主要在操作介面採向右傾斜3度，讓多數右撇子使用者能以自然手勢操作電子計算機，藉此降低經常使用電子計算機時的手指負擔，甚至約有83%比例受訪者表示這樣的設計有效改善長時間使用產生的疲勞感。

另外，CASIO也強調此款電子計算機採靜音按鍵設計，甚至也加入高達三鍵抗衝突的防鬼鍵功能，避免手速過快的使用者在高速操作電子計算機時發生輸入內容不見情況。

建議售價方面，JE-12D將以10450日圓價格銷售，DE-12D則以11000日圓價格銷售，而兩款電子計算機則以JE-12E及DE-12E在香港市場推出，建議售價分別為399港圓與499港圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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