遠傳friDay以人工智慧開啟電商新契機 推出「再轉轉」、「網紅看盤」兩大網購服務
遠傳11月22日宣布，將使旗下friDay購物結合人工智慧應用，加上獨家開發技術，以創新商業模式推出「再轉轉」與「網紅看盤」兩大網購服務。
依照遠傳電信說明過往電商發展流程會設法解除所面臨限制，例如當網路商店面臨不容易付款，就會設法解除付款上的不便，或是解除物流、裝置使用上的不便。
而此次提出的「再轉轉」與「網紅看盤」兩大網購服務，則是導入人工智慧方式，讓合作夥伴能更容易透過單點操作，即可讓上架商品獲得更多曝光，藉此增加商品銷售效率。
相較傳統必須透過成本花費進行宣傳的情況，遠傳強調將可透過其人工智慧技術，讓商品能更容易觸及正確目標消費族群，同時也能透過介面操作簡化，讓消費者更容易付費購物。
此次推出的「再轉轉」服務，將是friDay購物應用人工智慧技術的第一步，讓消費者能更容易轉出針對個人需求量身打造的專屬折扣商品。而「網紅看盤」服務，則是讓每個人都可以成為直播貸或網紅，透過人工智慧選定商品，即可透過使用者介紹商品，一旦被推薦者順利購買商品，將可獲得不同比例的消費回饋。
遠傳表示，在目前的電商市場競爭中，品牌供應商最常面臨問題就是電商平台抽成高、自由度受限、後台機制複雜、人力成本等困境，friDay購物則是看準品牌供應商不同需求，結合獨家開發技術與人工智慧機制，針對合作夥伴推出全方位電商人工智慧解決方案。
遠傳表示，預計今年底將進一步推出遠時人工智慧網站架構，讓電商合作業者能透過人工智慧持續擴展商品銷售宣傳範圍。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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