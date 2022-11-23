馬斯克：推特裁員已經告一段落 「再積極招聘工程與銷售人員」

雖然先前有消息指稱Twitter將進一步裁員，甚至可能減少銷售與合作業務團隊規模，但馬斯克（Elon Musk）在稍早的Twitter全體員工會議上表示，裁員工作已經結束，接下來將積極招聘工程與銷售人員。

不過，Elon Musk並未透露具體計畫招募人才細節，同時目前Twitter方面也未公布相關職缺內容，但有不少消息表示Twitter將開始招募更多工程人員加入。

另外，Elon Musk也表示不會將Twitter總部遷往德州，現階段仍會維持在舊金山，但不少人認為隨著Tesla、SpaceX等Elon Musk旗下持有公司，目前均陸續搬遷至德州運作，或許哪一天也可能宣布將Twitter總部搬遷至德州。

Elon Musk接手Twitter之前，原本Twitter所有員工人數達7500人，但在後續陸續裁撤冗員與績效不佳員工之後，目前Twitter員工人數已經不達3000人，甚至有不少是因為Elon Musk宣布取消Twitter原本可在家遠距工作的彈性而離開，另外也有不少員工選擇在公司發展產生巨變之前辭職。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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