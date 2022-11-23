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Google以其科技能力推動亞太地區永續發展、在地化數位轉型

聯合新聞網／ 楊又肇

過去針對永續發展，Google持續在其服務增加許多讓導航更有效率，藉此達成減碳目的，以及更方便找到鄰近充電站，或是藉由科技協助推動在地永續發展，在Google亞太區總裁Scott Beaumont與Google永續長Kate Brandit分享資訊，強調將以Google科技力量協助推動亞太地區永續發展，其中更包含與台灣新北市等城市合作環保永續平台「Environmental Insights Explorer」，讓更多城市能以此掌握在地環境資訊，並且推動規劃各類永續發展藍圖。

在此之前，Google已經公布諸多針對永續發展所打造服務，例如新版Google Flights服務中，使用者可以輕易看見每個航班販售機位背後所產生碳排放量，或是在尋找合適住宿飯店時，可以清楚了解所選擇飯店在經營上是否符合節能環保，例如廢棄物減量、省水措施作法，以及是否獲得Green Key或EarthCheck環保認證等，讓使用者能透過Google服務支持致力永續經營的業者。

同樣地，在Google Shopping服務中也能讓美國境內使用者更方便找到利用環保材質打造、對環境友善的家具，或是家電、居家用品等，而非僅只是讓使用者尋找最便宜的產品，更可讓使用者更容易找到以節電設計的暖爐、洗碗機或熱水器。

而在Google Maps服務更增加可以更加節能省碳的導航結果，或是讓使用者選擇對環境更友善的方式移動，甚至在美國特定地區也推出名為NEST Renew的免費服務，透過Energy Shift技術與NEST恆溫器產品運作，讓居家用電方式可以隨著不同情況自動切換，例如透過NEST恆溫器記錄家中使用暖氣或冷氣時間、頻率等數據，使用電方式可以自動從一般供電系統切換為太陽能發電等乾淨能源來源，或是在用電價格相對較低時切換回一般供電系統。

依照Scott Beaumont說明，Google主要透過協助眾人、投資創新，以及與各地夥伴深入合作，透過旗下服務、產品，或是技術協助推動更多永續發展。

例如在許多與二氧化碳含量相關的應用服務中，Google表示不僅會透過在旗下街景車裝設可紀錄空氣中二氧化碳含量的感測元件，同時也會透過在地政府、第三方機構提供數據，藉此讓更多服務能接入此類資料，同時在目前的Google Cloud服務也開始提供計算精簡二氧化碳規模功能，藉此作為企業佐證其營運是否符合減碳目標的工具。

在此次「Solve.... for Sustainability」亞太區媒體聚會中，Google更宣布與台灣新北市等城市合作，推出名為「Environmental Insights Explorer」的環保永續平台，讓大眾、企業可以進一步了解各城市的建築物碳排放量、交通工具碳排放量、太陽能發電潛能等數據，同時也能藉由機器學習等方式，讓政府機構、發展團隊能以此規劃城市未來藍圖。

去年宣布將於2030年實現在全球範圍達成零碳排放目標後，Google更透露將致力協助超過500座城市，降低至少10億噸碳排放量，並且藉由城市走向永續發展，並且持續挖掘更多成長潛力。

另外，Google也持續透過其服務協助推動更多在地再造、轉型發展，例如成立於2016年的Aruna，主要透過接入Google Cloud服務，讓印尼地區漁民只要會使用搜尋，即可讓漁民更快與餐廳、出口需求媒合，藉此讓每日魚貨能更有效率銷售。

Kate Brandit表示，目前看見越來越多亞太地區使用者活用Google旗下服務，同時也看見越來越多亞太地區企業重視減碳發展，並且採取更多行動投入永續發展，而Google接下來也將透過整合更多人工智慧技術，協助更多企業投入永續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 減碳

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