Intel負責晶片代工業務總裁Randhir Thakur將離職

The Register網站取得消息指稱，Intel負責晶片代工生產業務的總裁Randhir Thakur將離職，但仍會在Intel繼續帶領晶片代工業務，直至2023年第一季結束。

在此之前，Intel提出IDM 2.0發展策略，其中包含藉由晶片代工業務增加更多獲利機會，讓Intel在有能力自行生產晶片之外，同時也有餘裕技術資源協助他人代工晶片產品。

Randhir Thakur從2017年加入Intel，並且在任內負責帶領諸多業務，而Intel執行長Pay Gelsinger更說明Randhir Thakur在推動IDM 2.0發展策略扮演重要角色，同時在其任職期間更牽成對Tower Semiconductor的收購，並且協助促成與聯發科合作晶片代工業務。

Intel計畫在2025年使其先進製程技術可大幅超越三星及台積電，而Randhir Thakur更在日前受訪時表示將於2030年以前成為全球第二大晶圓代工業者。

而此次證實Randhir Thakur將離職消息，Intel說明Randhir Thakur將繼續留任至2023年第一季底，其中因素可能與協助完成收購Tower Semiconductor，並且協助移交各類負責業務需求有關。

至於Randhir Thakur決定離開Intel的原因，則可能與Intel未來計畫由Tower Semiconductor高層接手負責帶領IFS業務有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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