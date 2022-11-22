迪士尼確認將由Bob Iger回歸擔任執行長 藉此改善公司獲利能力
2020年時，前迪士尼執行長Bob Iger確定卸任，轉由當時負責迪士尼樂園、體驗與產品公司董事長Bob Chapek接任執行長職務，而在稍早對外公布消息中，則是確認Bob Iger再次回歸擔任執行長，而Bob Chapek則將從目前執行長位置卸任。
距離上次公布人事異動消息約33個月，迪士尼表示此次人事異動是在董事會同意下進行調整。不過，從相關聲明中說明Bob Iger將在未來2年內繼續擔任執行長，似乎意味Bob Iger回歸擔任執行長，主要目的是希望公司恢復獲利。
在此之前，迪士尼相關業務因為受到全球疫情衝擊，加上內容製作及全球推廣成本增加，使得迪士尼獲利受影響，尤其在Disney+串流影音服務雖然持續累積使用人數，但虧損幅度也相對增加，甚至必須推出附帶廣告內容、每月以8美元計費的訂閱方案，並且將原本無廣告版本服務每月訂閱價格調漲至11美元，以利平衡營運支出成本。
至於在Bob Iger回歸擔任迪士尼執行長之餘，迪士尼董事會主席Susan Arnold強調目前董事會成員結構將不會有任何調整。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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