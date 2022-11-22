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傳NVIDIA將於CES 2023展前 揭曉新一代GeForce RTX 40系列行動顯示卡

聯合新聞網／ 楊又肇

依照Wccftech網站取得消息，透露NVIDIA將於CES 2023展前活動揭曉新一代GeForce RTX 40系列行動顯示卡，將採用與桌機版顯示卡相同的「Ada Lovelace」顯示架構。

相關消息指稱，此展前活動預計在美國西岸時間1月3日上午9點 (台灣時間1月4日凌晨1點)舉辦。不過，目前NVIDIA方面尚未確認此活動消息，因此也有可能臨時改變。

而在此活動期間，NVIDIA將公布GeForce RTX 40系列行動顯示卡，其中包含GeForce RTX 4080 Ti、GeForce RTX 4080、GeForce RTX 4070，以及GeForce RTX 4060與GeForce RTX 4050，另外則將針對入門需求提供GeForce RTX 3050。

其中，GeForce RTX 4080 Ti有可能就是定位行動版GeForce RTX 4090的顯示卡設計，而顯示記憶體最高配置16GB，而在GeForce RTX 4080則會配置12GB記憶體容量，GeForce RTX 4070與GeForce RTX 4060則採用8GB記憶體設計，GeForce RTX 4050與GeForce RTX 3050則均配置6GB記憶體規格。

從Wccftech網站取得數據，更顯示新一代GeForce RTX 40系列行動顯示卡將比前一代產品效能提升約30%，其中在GeForce RTX 4070的顯示效能更比上一代GeForce RTX 3080提升15%顯示效能。

至於Intel也計畫在CES 2023期間公布Raptor Lake-H系列行動處理器，並且用於新款筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

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