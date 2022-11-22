準確率96%！Intel秀新人工智慧分析技術 可透過血管細微動作判斷Deepfake影片真偽
Intel提出名為FakeCatcher讀人工智慧分析技術，將能識別Deepfake虛假影片內容，而準確率高達96%。
此項由Intel與紐約州立大學研究人員合作打造技術，其中採用OpenVino軟體資源建立人工智慧模型，並且採用Intel多緒軟體資料庫Integrated Performance Primitives與OpenCV即時影像運算工具，同時結合Intel Deep Learning Boost工具與Advanced Vector Extensions 512指令集等資源，藉此在Intel第三代Xeon Scalable可擴展處理器，進行至少72道模擬運算工作。
而在運算分析過程中，Intel表示將能透過分析影片中的血管細微動作，藉此判斷影片中人物血液流動情形是否合乎自然，作為分析影片是否遭合成的依據之一。依照Intel說明，人類心臟跳動產生泵血作用時，會讓靜脈顏色發生些許改變，而Intel提出解決方案便是藉由分析此變化，並且將相關數據轉換成時空圖 (Spatiotemporal Map)，即可從變化過程判斷影片內容是否被偽造。
未來此項技術有可能應用在線上服務分析影片使用，避免使用者上傳可能造成不良影響的偽造影片，而新聞媒體也能藉此判斷蒐集到的新聞素材是否造假。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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