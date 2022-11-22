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Twitter傳還有新一波裁員 將裁減銷售與合作業務團隊規模

聯合新聞網／ 楊又肇

依照彭博新聞取得消息，Twitter可能會在美國當地時間11月21日宣布另一波裁員消息，可能進一步裁減銷售與合作業務團隊成員人數。

不過，目前暫時還無法確認此波裁員規模。而近期消息曾指稱Elon Musk要求廣告銷售主管Robin Wheeler，以及負責Twitter合作關係業務的主管Maggie Suniewick擬定更進一步的裁員計畫，最終卻因為拒絕配合而遭開除。

若Twitter確定接續擴大裁員，意味目前裁員比例將超過50%，接下來可能會面臨影響Twitter既有業務營運，因此不少看法也開始擔心Twitter相關服務可能無法正常運作。

在此之前，Elon Musk要求所有Twitter員工<每週必須進辦公室工作至少40小時，僅特定情況可獲准在家或遠距工作。

而Twitter從2019年以來便持續呈現虧損，而Elon Musk接手之後更造成許多廣告業者取消合作，同時也有不少過去長期透過Twitter活躍的著名用戶離開平台，更讓Twitter發展蒙上更深陰影，因此Elon Musk計畫透過縮減福利，要求員工將更多心力放在工作上，希望員工能有更高危機感共同協助公司度過難關。

不過，在這樣的營運方針調整之下，是否會導致更多員工選擇離開，目前還無法確認，但從先前已經有不少高層被裁撤，或是自行離開情況來看，Twitter內部顯然會有更長時間會維持緊張氛圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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