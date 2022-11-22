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更聰明、可能改變AI產業的GPT-4類神經網路語言模型傳即將推出

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，由OpenAI推動、基於Google翻譯語言模型為基礎，並且納入超過1750億組參數的GPT-3類神經網路語言模型，最快將會在今年12月推出名為GPT-4的全新版本，而最晚則會在明年2月以前推出。

在2020年5月推出GPT-3類神經網路語言模型之後，OpenAI執行長Sam Altman曾在今年4月時透露，GPT-4類神經網路語言模型將在未來幾個月內推出，今年9月則有分析師認為此模型最快會在今年底問世，同時後續更有不少看法認為GPT-4將改變人工智慧互動模式，甚至能以「與人無異」般的方式進行自然對談，而相關應用訓練成本也會大幅降低。

相較過去在2019推出的GPT-2，目前使用的GPT-3加入超過1750億組參數，同時規模也增加約100倍，對比2018年提出的GPT-1僅對應1.17億組參數，明顯提升許多。因此在近年來的對應參數變化之下，不少人認為GPT-4對應參數將會更龐大，不僅能對應更自然互動，甚至能以通過圖靈測試形式，讓使用者相信互動對象確實為「人類」。

雖然過去有不少人工智慧系統標榜通過圖靈測試，但主要是在滿足特定情況之下，而相關看法認為OpenAI接下來準備推出的GPT-4，將會成為第一款全面通過圖靈測試的人工智慧系統。

另一方面，相關說法也指出，未來企業採用GPT-4的門檻，將比現有GPT-3更低。比起透過GPT-3建立訓練模型必須在每階段花費數十萬，甚至依照訓練目標可能會累積龐大成本，但在GPT-4的訓練成本平均可控制在100萬美元以內，亦即可讓更多企業建立大規模人工智慧系統，並且用於更多領域。

不過，同時也有另外看法認為，GPT-4仍可能會伴隨人工智慧帶來的偏見、錯誤資訊等影響，甚至可能會產生更多問題。

目前Open AI方面則未針對此類傳聞作任何回應，但預期最快就會在進幾個月內公布GPT-4推出消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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