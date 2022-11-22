聯發科針對入門款Chromebook推出Kompanio 520、Kompanio 528處理器

針對Chromebook產品市場應用發展趨勢，聯發科宣布推出新款Kompanio (迅鯤)系列處理器，分別為Kompanio 520、Kompanio 528，藉此對應入門機種打造需求。

聯發科表示，搭載兩款Kompanio系列處理器的Chromebook產品，將於2023年第一季度上市，並且同樣對樣對應更長電池續航表現、長時間上網、穩定運算能力表現，以及可使用多數雲端服務、Google Play Store服務等特性。

Kompanio 520與Kompanio 528均搭載8核心CPU，其中包含兩組Arm Cortex-A76 CPU與升級版雙核心GPU，在Kompanio 520的Cortex-A76 CPU運作時脈可達2GHz，Kompanio 528的Cortex-A76 CPU運作時脈則是2.2GHz，兩款處理器均可配合聯發科Filogic Wi-Fi 6解決方案，藉此對應更穩定連網體驗。

而兩款處理器均支援Full HD+解析度輸出，並且可外接顯示螢幕，更對應3200萬畫素視訊鏡頭，並且能透過硬體影像引擎，藉此對應照片最佳化、影片品質提升等效果，另外也支援VP9解碼、H.265編碼，並且支援獨立HiFi-5 DSP，對應超低功率音訊及麥克風資料處理。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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