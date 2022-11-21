第一商業銀行藉由上雲轉型 讓金融服務執行流程、人力分配實現最佳化

在許多企業都開始談論或著手進行數位化轉型之際，受到金融法規、上雲應用規範的銀行業者是否在轉型過程面臨更大挑戰？筆者近期與第一商業銀行副總經理暨資訊安全長劉培文進行訪談，藉此了解第一商業銀行如何藉由VMware技術進行上雲轉型。

劉培文表示，確實在台灣金管會與金融法規限制下，銀行許多業務創新多少會面臨限制，但在近年金管會放寬金融監理沙盒 (Financial Regulatory Sandbox)相關規範，讓銀行業者能以此嘗試各類新興金融科技產品，第一商業銀行實際也藉此創造許多便利的線上金融服務，因此也讓客戶實際到各處分行的比例下降，進而讓分行可以更專注在需要人力協助的服務項目。

此外，藉由串接開放銀行 (open banking)相關API資訊，更讓銀行多項金融業務可以透過網路完成，進而加快上雲發展速度，使得第一商業銀行目前數位存款帳戶規模已經成為台灣境內排名第五。而為了維持且提升更快數位金融服務開發腳步，劉培文認為必須在銀行金融服務架構上作調整。

在與VMware合作之下，透過其Tanzu產品組合與VMware Cloud Foundation混合雲平台解決方案，進而實現讓金融服務可在雲原生環境下運作，配合金管會近年對於金融機構服務上雲態度改變，大幅降低銀行等金融服務業者上雲發展難度，因此能讓第一商業銀行更多金融服務上雲運作。

而讓更多金融服務上雲運作，除了可降低用戶前往各處分行處理金融業務比例，更可讓諸多原本僅能透過分行處理的業務流程改變，同時也能重新分配人力需求，對於銀行整體業務執行效率也能大幅提升。

不過，對於金融業者將服務上雲，自然也會引起金管會關注，以及諸多用戶擔心是否會有安全性問題，因此藉由結合地端伺服器、雲端的混合架構設計，將能銜接雲端運作的便利性，同時也能透過地端伺服器確保用戶機敏數據與個人隱私安全。

至於相較近年在台灣推動的純網銀服務，劉培文表示確實以服務特性會在與上雲技術結合有較深整合，同時整體運作彈性也相對較高，傳統銀行則因為許多業務仍與多數民生需求緊密結合，例如在疫情期間發行的疏困貸款、五倍券發放等業務，不見得所有業務都能透過線上形式完成辦理，但確實也必須因應使用趨勢改變營運模式。

透過目前上雲、更具彈性開發服務的混合雲架構環境，第一商業銀行強調所有服務在開發過程就已經確保其資訊安全，並且能以更敏捷方式打造新服務，而未來除了持續擁抱混合雲架構，更不排除在條件允許下透過公有雲擴大服務應用範圍。

劉培文認為，近年因為疫情影響關係，促使許多服務加速上雲，許多銀行機構也同樣擴大擁抱上雲趨勢，並且在疫情之後加速上雲應用發展，因此也讓傳統銀行能擁抱全新商業競爭機會。

配合銀行持續擁抱上雲，並且朝向雲原生、微服務等應用發展，劉培文也說明目前已經積極尋找熟稔平台建構，以及上雲核心基礎設計的技術人才，同時也透過各類網路技術、容器化應用等培訓計畫推動技術成長。

第一商業銀行獲頒亞太及日本地區VMware Explore大會的2022年客戶成就獎

在近期亞太及日本地區VMware Explore大會中所頒發的2022年客戶成就獎，第一商業銀行獲得現代化應用程式創新者獎項，而其他獲頒獎項的業者分別如下：

• 客戶體驗的傑出表現者：Toyota Motor

• 良善之舉的傑出表現者：Rio Tinto

• 因應變革的傑出表現者：塩野義製藥公司

• Anywhere Workspace創新者：Infosys

• 安全性轉型創新者：AsiaPay

• 雲轉型創新者：UnionBank of the Philippines

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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