療癒型的混血獨角獸！「Up直播」母公司將赴美上市

台灣終於又有獨角獸要上市！原生台灣、國際資本、立足美日、拓展全球，身世「很混血」的Up直播，成立短短6年，明年Q1赴美上市。

台灣發跡的直播App「Up直播」（Uplive），新加坡母公司即將在2023年第一季至美國紐約上市，發展路程顛簸的它，卻因此實現台灣新創一種新形態的成功。

深受年輕網友喜愛的Up直播，前身是台灣新創直播軟體「MimiCam」，2016年售予「亞洲創新控股集團」（Asia Innovations Group Limited，以下簡稱亞創），MimiCam創辦人葉冠義轉入亞創，挾帶國際資金，改版軟體，7月隨即推出Up直播，進入長週期成長大勢。

Up直播不僅一上市就登上蘋果App Store與Google Play 商店的雙榜下載冠軍，平台收益更在短短4個月突破台幣1億元大關！讓當年斷言「台灣網路直播生意做不起來的」業內人士，跌破眼鏡。

6年過去了，Up直播2022年9月30日宣告迎來甜美果實。

亞創與特殊項目收購公司（SPAC）Magnum Opus Acquisition Limited（紐約證交所：OPA）簽訂業務合併協定，預計2023年第一季在美國完成上市。從上市進程估計，亞創已是一隻具有國際血統的「新創獨角獸」（創立10年達到市值10億美金），與OPA合併後，股權價值預計更是高達25億美金。

直播App是一種「陪伴經濟」

「當年MimiCam想做的事，在Up直播完成了，」Up直播執行長葉冠義微笑著說。

自稱「老創」的葉冠義，創業20年，一路從WAP加值服務，做到5G直播平台，是手機應用服務的先驅。

他觀察，直播App看起來是很科技，但其實核心很溫暖，「現代社會愈來愈文明，但大家好像愈來愈孤獨，直播平台其實是解決這個痛點，當中最主要的元素是『陪伴』」。

隨手點開Up直播，活潑可愛的直播主，俏皮地說著今天遇到的趣事，親切地問候每一位上線的用戶，畫面時不時閃閃星光，穿插趣味的罐頭笑聲，有些直播主唱歌、彈琴、跳舞，有些直播主煮菜、排塔羅、上街採買。

直播過程非常療癒，只見用戶接連傳送虛擬禮物，炫麗聲光滿滿屏幕，用戶之間互相談笑挖苦，雖然大多是不曾見過的網友，但彼此對於生活點滴卻非常熟悉。

23歲的焦寧寧，專職擔任直播主一年，儀表口條都很精緻，現在每天開播6~8小時，每月穩定收益萬元到數十萬元。

她表示，加入直播行列，是因為去年畢業時遭遇疫情，錄取的幾個工作，都在上工前取消，於是想找一個可以在家就能做的工作，「直播比較簡單，很好入門，不像拍影片，時間成本比較高。而且這份工作做不膩，每天都可以接觸到形形色色的人，這是一般工作沒辦法接觸到的」。

葉冠義形容，直播平台就像是台北信義區行人步道，有許多藝人在表演不同才藝，路人會駐足在頻率接近的藝人前面，觀賞並加入他的表演，「找到同好，有了共鳴，再瞭解他的點點滴滴，就會變成網友持續參與的動機，這就是直播社群平台的力量」。

漂亮的畫面、迷人的「追星」樂趣，還有近如鄰側、宛如在旁的直播主，創造出Up直播的興盛。

根據調研機構SensorTower數據，疫情推動全球直播App增強活躍，平台營收在2020年暴增92.2%之多，2021年維持21.2%成長，推估2021年直播App全球產值超過20億美元。

這波勢頭同樣推升Up直播增長，2021年用戶數量突破3億人！亞創全球佈局也達18個辦公室，超過1000名員工。

三大關鍵，讓競爭對手「挖」不垮

蓬勃的市場，從來就不是一個人的舞林，直播市場除了Up直播，還包括跨國型的BIGO、TikTok、MICO、虎牙等；本土崛起的17LIVE、浪LIVE、MeMe、Live.me等，競爭對手始終環伺，Up直播成功的關鍵要素為何？

其一是「致力尋找新秀，才能不被直播主綁架」。

直播市場廝殺最激烈的2016-2017年，競爭對手直接「叫戰」：「只要挖角挖空Up的直播主，Up平台必定在三個月到半年之內消失」，那時一波又一波的直播主跳槽，但Up直播卻始終屹立。

「後來競爭對手發現，挖走了一波，我們平台上又有一波新的直播主出現，」葉冠義提起血腥歲月，淡然地像是別人的故事。

他理解到仰賴直播主之外，還需要保持高活力的新秀開發能力，並且加強系統，以AI人工智慧推薦用戶可能喜愛的新人，也要讓平台內的虛擬資產類型增加，讓用戶即便跟著直播主跳槽，但仍然會願意回到平台，「就是讓用戶除了對直播主有感情之外，對Up直播也有感情」。

其二是「發展國際化功能，展現差異」。亞創深刻理解國際化的重要性，不僅廣設據點、尋找各地直播主，並促使Up直播快速推出「線上即時翻譯」的功能，讓用戶可以直接收看海外開播，成為一大特色。

其三是「積極調整商業模式」。Up直播的商業模式，包括廣告與線上遊戲收益，或是直播主經紀的廣告置入，以及最主要的「分潤」：用戶購買虛擬禮物，收益由平台與直播主拆分。

商務經紀總監劉宬豪表示，Up直播運營很靈活，例如早期分潤比率，主要依據是粉絲數量，後為了鼓勵直播主有品質的開播，將粉絲數量調整為參考指標，只要開播收益高，拆分比例就愈高，並在實作中調整細節，「那時我才20幾歲，挑戰Daniel（葉冠義）設計的薪資規則，但他就是很願意給我們試、很願意改變，後來那一波我們得到很大成功。」

當年真是差點就活不下來了

亞創預計明年完成上市，估計將得到3.5億美金的資金挹注。葉冠義眼見自己開創的產品、不是以自己的公司之名上市，會不會覺得感傷？

「真的不會。2016年直播市場大爆發，進入了大資本的戰局，MimiCam那時就要活不下來了，」葉冠義十足坦然，直言網路產品的爆發風口，每次都只有3~5年，那時沒有太多選擇，也想賭一把，「網路效應是大者恆大，亞創上市之後，不僅取得資本，也得到聲量，可以再投入。」

未來UP直播將運用會員優勢，拓展新產品的滲透率，也將在既有的美國、日本、台灣、中東的市場之外，探索印度、歐洲的可能。

台灣終於又有新創獨角獸成功上市， 它不同於先前的廣告系統類型Appier、硬體（機車）為主的Gogoro、美妝App的玩美移動，Up直播是影音、社交類型的App，雖然它嚴格說起來已非「台灣新創」，它的程式碼原生於MimiCam，它的靈魂操盤手葉冠義，出自台灣。

它從台灣出發、運用國際資金、打入美國日本、再開展新市場，也另類開創了新成功形態。

（本文出自2022.11.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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