Mozilla接下來將以確保網路為全球公共開放資產為發展目標

Mozilla稍早公布其在2021年至2022年間的發展狀況，並且說明在過去將近25年內協助建立更好的網路生態之餘，未來將以確保網路為全球公共開放資產為發展目標。

在Mozilla於1998年3月創立之際，當時連接網路唯一方式就是透過瀏覽器，而當時是以微軟打造的IE囊括主要市場，因此Mozilla推出Firefox，藉此與微軟競爭瀏覽器市場，標榜讓使用者有更多選擇，藉此維護上網平等。

不過，在過去將近25年時間內，連接網路的方式、型態有明顯改變，尤其智慧型手機普及化，帶動app使用模式，使得瀏覽器不再是上網唯一管道，因此也讓Mozilla認為必須做出改變。

Mozilla認為，瀏覽器依然是重要上網管道，但不再是唯一必要工具，未來將會透過更多應用服務確保使用者上網平等權益，避免僅能在有侷限情況下使用網路服務。

因此，Mozilla過去以來接連推出可在不同裝置上同步瀏覽資訊的Pocket服務，以及提供VPN服務確保上網時的個人隱私安全，另外更針對開發者提供Mozilla Developer Network (MDN) Plus服務，藉此提升網路使用便利性，同時也能作為Mozilla全新獲利來源。

在此之前，Mozilla主要透過與Google、Yahoo等搜尋引擎服務合作，並且藉由廣告露出等方式獲取營收。依照稍早公布數據顯示，Mozilla在2021年度透過外部合作、廣告及訂閱獲取營收達5.85億美元，相較前一年營收增加25%，而透過訂閱服務增加營收則達5700萬美元，相比前一年約增加125%，成為全新獲利來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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