以乘客體驗為優先設計 Waymo展示由中國吉利汽車打造的新自駕車原型

Waymo稍早公布其由中國吉利汽車以Zeekr品牌打造的新一代全自動無人自駕車原型,並且以全電形式、以乘客體驗為優先形式打造。

從設計來看,Waymo新一代全自動無人自駕車原型移除方向盤,以及煞車、油門等踏板設計,另外也未搭載後視鏡等設計,左右兩側更配置大面積滑門設計,方便乘客上下車。

此款自駕車具備Level 4等級自駕能力,自動駕駛系統則由Waymo打造,吉利汽車則以其高階電動車品牌Zeekr打造此款自動設計的無人自駕車。

在此之前,Waymo已經藉由克萊斯勒Pacifica車款打造自駕車,並且在美國亞利桑那州等地區提供搭乘服務。

All electric.

Riders-first.

Designed specifically for fully autonomous ride-hailing.

Take a peek at our new mobility platform in partnership with @GeelyGroup—available in the years to come. 🤖🚘 pic.twitter.com/AJiRtPzytP

