以乘客體驗為優先設計 Waymo展示由中國吉利汽車打造的新自駕車原型
Waymo稍早公布其由中國吉利汽車以Zeekr品牌打造的新一代全自動無人自駕車原型，並且以全電形式、以乘客體驗為優先形式打造。
從設計來看，Waymo新一代全自動無人自駕車原型移除方向盤，以及煞車、油門等踏板設計，另外也未搭載後視鏡等設計，左右兩側更配置大面積滑門設計，方便乘客上下車。
此款自駕車具備Level 4等級自駕能力，自動駕駛系統則由Waymo打造，吉利汽車則以其高階電動車品牌Zeekr打造此款自動設計的無人自駕車。
在此之前，Waymo已經藉由克萊斯勒Pacifica車款打造自駕車，並且在美國亞利桑那州等地區提供搭乘服務。
All electric.
Riders-first.
Designed specifically for fully autonomous ride-hailing.
Take a peek at our new mobility platform in partnership with @GeelyGroup—available in the years to come. 🤖🚘 pic.twitter.com/AJiRtPzytP
— Waymo (@Waymo) November 17, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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