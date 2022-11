馬斯克用「民意」投票 過半力挺川普恢復Twitter帳號

接連解除多次發表以宗教、政治、時事和公眾人物等主題諷刺文章的保守主義基督教諷刺新聞網站Babylon Bee、曾公開批評加拿大政府C-16法案的爭議教授Jordan Peterson,以及曾經拍攝前美國總統川普(Donald Trump)斬首照的諧星Kathy Griffin所使用Twitter帳號後,馬斯克(Elon Musk)進一步透露將隨著Twitter上的「民意」投票結果決定是否解除前美國總統Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

此「民意」投票是由Elon Musk在稍早時提出,目前已經累積超過1508萬次投票,其中過半投票支持解除Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

目前Elon Musk已經關閉相關投票,但目前尚未確定是否正式解除Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv