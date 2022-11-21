馬斯克用「民意」投票 過半力挺川普恢復Twitter帳號

接連解除多次發表以宗教、政治、時事和公眾人物等主題諷刺文章的保守主義基督教諷刺新聞網站Babylon Bee、曾公開批評加拿大政府C-16法案的爭議教授Jordan Peterson，以及曾經拍攝前美國總統川普（Donald Trump）斬首照的諧星Kathy Griffin所使用Twitter帳號後，馬斯克(Elon Musk)進一步透露將隨著Twitter上的「民意」投票結果決定是否解除前美國總統Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

此「民意」投票是由Elon Musk在稍早時提出，目前已經累積超過1508萬次投票，其中過半投票支持解除Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

目前Elon Musk已經關閉相關投票，但目前尚未確定是否正式解除Donald Trump的Twitter帳號永久禁令。

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

在此之前，Donald Trump因經常性透過個人Twitter發表諸多過激言論，甚至也因為本身職位帶動影響力，造成許多不實內容大規模擴散，因此Twitter曾多次以警告形式短暫封鎖川普帳號，但最終因為涉及搧動支持民眾襲擊國會山莊，並且企圖影響新任總統拜登就職等情況，使得Twitter最終決定永久限制川普使用服務。

不過，即便獲得解除禁令，Donald Trump是否會回歸使用Twitter，似乎還很難說。

在此之前，保守主義基督教諷刺新聞網站Babylon Bee與爭議教授Jordan Peterson主要是因為違反Twitter反對仇恨言論規定，導致被Twitter禁用，而諧星Kathy Griffin則是偽裝成Elon Musk回應新版Twitter Blue訂閱方案，同樣被Twitter認定違反使用規範。

依照Elon Musk說明，未來放寬言論自由，仍不代表允許任何言論傳播，包含仇恨言論、負面推文內容仍會被限制，甚至會以最大限度情況降低傳播可見性，避免造成額外傷害。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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