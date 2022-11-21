Epic Games稱Google與動視暴雪等24家大型開發商達成協議 避免建立與Google Play Store的線上軟體市集

在稍早向法院遞交文件內容顯示，Epic Games指出Google母公司Alphabet至少與24家大型開發商達成協議，其中包含以3.6億美元代價與動視暴雪達成3年協議，要求其不得建立會與Google Play Store的線上軟體市集。

除了動視暴雪，文件更指稱Alphabet也曾在2020年向由騰訊持有的Riot Games支付一年3000萬美元，同樣要求其避免建立自有線上軟體市集，藉此持續吸引更多玩家透過Google Play Store下載遊戲。

由於動視暴雪、Riot Games都推出吸引諸多玩家下載由玩遊戲，因此Epic Games認為Google母公司此舉無疑影響市場公平競爭。

不過，Google、動視暴雪、Riot Games均未對此作任何回應。

在此之前，Epic Games認為Google與蘋果合作，共同形成線上軟體市集壟斷，讓使用者僅能透過其提供Google Play Store或App Store下載app內容，同時僅能依照其制定規範發行內容，認為違反市場競爭公平性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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