往元宇宙邁進道路上，Qualcomm先在擴增實境發展駐足一下

在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上，Qualcomm公布全新Snapdragon AR2 Gen 1運算平台，目標鎖定擴增實境應用市場。而在後續說明中，Qualcomm強調依然會繼續發展延展實境應用產品。

元宇宙、延展實境發展，仍有相當長遠道路要走

在公布Snapdragon AR2 Gen 1運算平台之前，Qualcomm已經隨著Meta宣布推出的Quest Pro，同步推出新款Snapdragon XR2+ Gen 1處理器，甚至藉由Snapdragon 662處理器，讓新款Quest Touch Pro手持控制器能對應更精準操作，並且能對應更多操作功能。

在此之前，Qualcomm已經推出許多對應虛擬實境、延展實境應用產品，並且在去年提出能與空間互動的Snapdragon Spaces XR平台，藉此強化虛擬視覺應用佈局，同時也藉此銜接元宇宙應用發展趨勢。

不過，由於元宇宙應用發展顯然需要更多領域技術一同成長，即便市場已經逐漸讓頭戴裝置往更輕巧形式發展，同時原本仰賴裝置端的運算模式，目前也逐漸朝向分散式運算，並且結合雲端協同運算模式應用，但實際應用依然未見顯著成長。

▲虛擬視覺應用一直都是話題，但距離實際應用又太遠

主要因素，還是在於實際使用體驗仍未盡理想，例如呈現與實際互動效果仍距離使用者的想像太遠，加上明顯的操作延遲、視覺暈眩，或是頭戴裝置依然佔據一定體積、不方便隨身攜帶，使得此類產品應用多半還是以研究、商業展示為主，一般使用者多半是基於嘗鮮、遊戲等特定目的需求才會使用此類裝置，因此也讓虛擬視覺應用難以在市場普及化。

擴增實境，依然面臨使用體驗問題

因此，有些業者開始將目標放在擴增實境，例如蘋果一開始就投入ARKit技術發展，並且透過手機、平板等方式，讓使用者可以更方便感受虛擬實境，雖然並非透過穿戴裝置實際操作，卻能吸引不少人使用，因此也讓原本投入虛擬實境應用發展的Google，開始轉向發展其ARCore應用體驗。

但即便是擴增實境互動體驗，依然不免面臨轉為使用頭戴裝置時，依然難以讓使用者接受的情況，例如微軟投入的HoloLens，雖然在一開始吸引不少目光，卻因為使用成本昂貴，加上目前實際應用都還是以企業、研究等領域為主，因此也難以進入一般消費市場，就連蘋果傳聞計畫推出的虛擬視覺頭戴裝置，初期也會是以企業應用作為訴求。

而包含Nreal、聯想等業者的想法，則是將相關作法簡化，把虛擬視覺穿戴裝置當作手機、PC的延伸互動顯示設備，透過將分離式運算架構，讓眼鏡端可以僅負責視覺影像呈現，以及追蹤使用者操作互動手勢、位置及聲音資訊，並且透過手機、PC，甚至藉由雲端完成協同運算，如此一來即可讓穿戴設備設計變得更簡單，同時也能將設計變得更輕薄，以如同一般眼鏡形式呈現。

▲透過將分離式運算架構，讓穿戴裝置可以變得更輕巧，或許就更容易吸引人使用

建構更多發展可能性

Qualcomm此次宣布推出Snapdragon AR2 Gen 1運算平台，自然也是看見這樣的發展趨勢，同時也抓住目前更容易讓市場接受的擴增實境技術應用，但本身並未忘記原先投入發展的延展實境應用市場，甚至仍維持既定的元宇宙發展目標。

目前在虛擬視覺應用市場，Qualcomm認為可藉由其行動運算建構能力，搭配5G、Wi-Fi連接技術，透過分離式架構銜接不同運算資源，例如透過眼鏡結合以無線連接傳輸的運算裝置，或是直接透過網路傳遞雲端運算結果，藉此實現以更輕巧頭戴裝置感受虛擬視覺內容，並且產生互動的使用體驗。

另一方面，在佈局延展實境道路上，稍微在擴增實境應用駐足一下，其實也能讓Qualcomm藉此增加更多發展機會，順利建構相當規模的虛擬視覺應用生態，預期也會繼續在延展實境擴大佈局，藉此在元宇宙趨勢建構更多應用可能性。

▲擴增實境並非Qualcomm發展的終極目標，延展實境應用才是未來佈局方向

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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