新一代遊戲主機實現遊戲向下相容不難 任天堂：非當前發展目標

聯合新聞網／ 楊又肇

近期在財報會議上的提問回覆中，有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂表示，依照目前技術發展近況來看，要在新一代遊戲主機上實現向下相容，藉此遊玩過往主機曾經發行遊戲並非難事，但目前並非任天堂當前發展目標。

實際上，任天堂已經透過其Nintendo Switch Online會員服務提供過去曾經發行的經典遊戲，但不少玩家仍反應希望能玩到更多第三方業者過往製作遊戲。

依照宮本茂的說法，以現行技術實現這樣的作法並不難，但要讓遊戲本身能順利在新主機上遊玩使用，背後其實還涉及複雜的版權問題。尤其過去許多遊戲版權持有者，可能因為發行商等結構改變，使得重新取得授權使用難度提升，因此任天堂先前主要還是提供過去自有經典遊戲，讓訂閱Nintendo Switch Online會員服務的玩家遊玩。

另一方面，宮本茂也說明希望能以更簡單方式，讓玩家可以輕易地在新主機上遊玩經典遊戲，而非必須透過特定方式才能使用。

類似情況，微軟先前提出可讓玩家直接在Xbox One、Xbox Series X|S直接放入Xbox 360等舊有主機對應遊戲光碟，即可直接在新主機遊玩的作法，其實也有一定限制，例如需要外接體感視訊攝影機等配件遊玩的遊戲，可能就會有無法向下相容的問題。

不過，從微軟成功透過向下相容策略吸引更多玩家支持Xbox遊戲主機平台的作法來看，就連Sony也開始重新思考向下相容策略的必要性，或許之後也會促使任天堂在Nintendo Switch提供更多過去曾在任天堂遊戲主機發行的經典遊戲，但主要還是得看第三方遊戲業者、發行商是否願意支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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