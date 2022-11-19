NVIDIA與微軟合作，透過Azure雲端平台、A100及H100 GPU建構「超級電腦」
NVIDIA宣布與微軟合作，將在微軟旗下Azure雲端平台加入數以萬計的NVIDIA A100及H100 GPU加速元件，藉此在雲端平台建構超級電腦運算能力。
在此項合作中，將使Azure成為第一個搭載NVIDIA完整人工智慧加速運算解決方案的公有雲，透過A100、H100 GPU加速能力、InfiniBand網路串聯技術，以及NVIDIA旗下人工智慧軟體堆疊，即可讓企業可透過Azure雲端平台建構、佈署人工智慧應用項目。
而藉由公有雲運作模式，將可讓更多企業、研究機構、新創業者透過網路方式快速建構人工智慧運算模型，並且加速推動更多應用人工智慧的服務、研究發展。
目前在Azure雲端平台的執行個體中，將採用NVIDIA A100 GPU，搭配傳輸速率可達200Gbps的InfiniBand網路技術，後續也會增加NVIDIA H100 GPU，以及傳輸速率可達400Gbps的InfiniBand網路技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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