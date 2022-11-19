Intel下一款HPC、AI加速GPU設計，將以「Rialto Bridge」作為代號

繼先前推出代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計，Intel在超算大會SC22旗艦公布下一款代號「Rialto Bridge」的HPC、AI加速GPU設計，同樣列為Max系列產品。

跟「Ponte Vecchio」一樣，「Rialto Bridge」也將採用Xe-HPC顯示核心設計，但是核心數量將增加至160個，並且支援透過Chiplet形式採用多個跨製程晶粒組配置，分別提供OAM 2.0、PCIe介面，以及可串接多個PAM子系統三種形式。

其中，以OAM 2.0介面形式，將能在配合液冷散熱情況下以800W電功耗表現運作，同時也能透過擴充堆疊加速效能。

目前Intel暫時尚未公布「Rialto Bridge」具體細節，但預期會在後續活動上進一步說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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