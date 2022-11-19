以Oryon CPU重返全自主架構發展的Qualcomm，將握實更高運算平台設計優勢

在此次訪談中，雖然Qualcomm基於保密關係無法進一步透露「Oryon」CPU核心設計名稱之外細節，但從負責Snapdragon產品技術及規劃的Qualcomm產品管理業務副總裁Ziad Asghar表示，未來此項以全自主架構設計的CPU將會應用在各類產品發展，同時也預期使Snapdragon運算平台能發揮更高運算效能。

認為總數8組核心的設計是目前最佳平衡，但PC應用產品可以有更大設計彈性

從過去在2015年9月推出的Snapdragon 820之後，Qualcomm為了能順利在每年推出新款處理器產品，進而採用Arm提出的半客製化設計方案，不僅捨棄過往採用全自主架構設計的Krait系列CPU，以及後來打造的Kryo 200 CPU，進而以Arm當時提出的Cortex-A73 CPU調整打造Kryo 280 CPU，更從Snapdragon 835以後開始走上「4+4」核心配置的設計模式，不再堅持過往提出「以更少核心數達成更高運算效能」的理念。

而在宣布「Oryon」CPU核心設計名稱之後，Ziad Asghar表示未來在手機裝置的核心數量仍會維持總數8核心的設計，並且認為當前配置可以在運算效能、電池續航之間取得最佳平衡，並且實現5W以內最高運算效能表現。

但是對於接下來「Oryon」CPU將率先應用的PC裝置，Ziad Asghar雖然並未透露具體細節，但認為在機身散熱、電池容量不像手機容易受限情況下，或許將能以更多核心數量堆疊運算效能，如同Intel、AMD目前在PC裝置使用處理器也開始配合更小製程技術放入更多核心數，藉此在運算效能可隨更多核心數量提升，同時仍可在電池續航表現維持平衡。

不過，Ziad Asghar也認為在Qualcomm諸多設計是從行動裝置衍生的想法之下，其實也能藉由人工智慧運算輔助之下，讓用於PC的運算效能可以大幅提升，如此一來就不一定需要執著在是否增加更多核心數量。

同時藉由「Oryon」CPU再次推動全自主架構發展，意味Qualcomm從CPU端即可發揮更高運算效能，不再受限Arm架構設計，配合自有Adreno GPU、Haxegon DSP等運算元件，加上人工智慧運算模式，將能產生更高運算效能表現。

▲人工智慧成為Snapdragon當前及未來重要運算結構

至於屆時推出產品會以什麼樣的設計呈現，主要就是看當時市場需求而定，同時也意味Qualcomm在未來產品設計將有更大彈性。

與Arm關係生變將不影響Qualcomm自行打造運算產品

另外，針對近期Qualcomm收購NUVIA，並且藉其技術打造產品的關係，使得Arm不滿，認為Qualcomm違反授權使用協議，進而提告的情況，Ziad Asghar表示Qualcomm並不會對此擔心，強調即使與Arm關係惡化，本身依然有能力打造運算產品。

若從Ziad Asghar的說法推測，有可能是指縱使無法取得Arm日後CPU等設計授權，只要取得Arm指令集授權，再藉由自身技術資源打造可相容Arm指令集結構的CPU產品，加上本身也具備Adreno GPU、Haxegon DSP、5G等連網技術專利，實際上確實不會構成影響。

即便Arm拒絕向Qualcomm提供指令集授權，則可能會被Qualcomm反過來指控違反市場公平交易。畢竟不像華為無法取得指令集，是因為美國政府禁令影響，以Arm的立場實在沒有理由在正常交易情況下拒絕向Qualcomm提供授權。

因此未來Qualcomm在產品設計上，有很大可能會回到過往以全自主架構設計打造運算產品，亦即蘋果目前藉由Arm指令集打造全自主架構設計運算產品的發展模式。

同時，睽違多年再次回到全自主架構設計，對於Qualcomm來說，無論是在行動裝置上與Google的Android，或是在PC裝置上與微軟的Windows作業系統，都能有更進一步的軟硬體整合，並且讓應用產品能發揮更高運算效益，甚至也能強化更多產品設計彈性。

以全新核心配置方式提高全面運算效率

至於對於此次在Snapdragon 8 Gen 2運算平台的CPU設計，採用的是「1+4+3」的核心配置，而不像過往採用「1+3+4」的設計，Ziad Asghar則說明主要還是考量整體運算效能的提升。

▲採用「1+4+3」核心配置，主要是為了滿足絕大多數的運算需求，並且在維持電力損耗平衡前提產生更高運算效能

其中，透過降低節能核心數量，保留主核與完整4組效能核心的設計，讓主核對應應用服務快速啟動，或是需要更高運算效能情況，同時在採用新一代節能核心情況下，就算減少為3組，依然可以對應行動裝置一般情況下的操作效能需求。

而維持總數為4組的效能核心，其主要目的除了希望讓不同運算效能規模銜接更為綿密，另一方面也是考量Arm Cortex-X3 CPU為設計的主核僅能對應執行64位元架構應用服務，因此對於市場上仍有許多軟體服務、遊戲內容仍維持32位元架構設計，採用4組以Cortex-715 CPU打造的效能核心支撐足夠執行能力，甚至能轉以「2+2」核心配置形式提升執行效率。

Ziad Asghar認為，這樣的設計相較競爭對手以「1+3+4」核心配置打造產品，將能在更多32位元架構設計的應用軟體服務、遊戲有更好執行效率表現，甚至藉由更多效能核心與主核執行能力堆疊，將能產生更高運算效能。

相關連結：

• Qualcomm公布下一代「Oryon」CPU核心設計，將用於未來的Snapdragon運算平台

• Qualcomm揭曉Snapdragon 8 Gen 2運算平台，採Arm新技術、硬體即時光追等設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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