一周數位爆報／恭喜！原價的PS5可能在路上了！回傳簡訊快就是「超級愛你」？Apple Watch救台灣媽媽一命

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你還是買不到Sony主機PlayStation 5（PS5）嗎，這次可能有好消息了！外媒報導，黃牛機器人逐漸對PS5的興趣「下降」，意味著民眾買到PS5的機率變高了。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★☆☆
小編評語：已經不期不待，這樣不怕受傷害。
《聯合新聞網》曾報導不少蘋果（Apple）的Apple Watch在國外的「救人事蹟」，連台灣都有網友因蘋果手錶得知母親「脈搏只剩40」而趕緊就醫。現在有國外研究發現，Apple Watch的心電圖還能發現更多看不見的危機，對病患來說是一大福音。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：是不是要快點跑去買Apple Watch了啊？
近年愈來愈多民眾開始配戴智慧型手錶，用於運動紀錄和健康偵測，近日有民眾就透過Apple Watch的心率監測功能發現身體異狀，及早就醫後撿回一命，讓不少網友看了也驚呼「原來Apple Watch真的能救人！」 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：沒想到台灣也傳出Apple Watch救人訊息了。
蘋果（Apple）哪一款iPhone最難維修呢？法國蘋果官網日前公布21款iPhone系列評分，從維修難易度從0分至10分，分數愈高代表愈容易修理，其中最容易維修iPhone機型高達7分。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★☆☆
小編評語：難道真的便宜就沒有「好貨」嗎？
曖昧不明的時候最美，但你能等對方多久時間回傳訊息呢？一名網友表示，不少人把對方「回傳訊息」的時間當成「對方喜不喜歡我」的基礎，似乎過於武斷，詢問網友「回訊息速度真的很重要嗎？」引起熱議，但其他網友認為原Po者放錯重點了。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：到底大家在心急什麼勒？外面還有更美好事物等著你～。
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一直在傳言 Apple 正在開發一款擴增實境頭戴式裝置，甚至曾謠傳可能會在今年六月的 WWDC 亮相，不過在今年六月推出的硬體只有 M2 MacBook Air 和 MacBook Pro，依然沒有見到 Apple AR/VR 耳機 ，而現在彭博社又帶來最新的消息，指出 Apple 正在持續擴增 AR/VR 技術團隊，應該就是為了明年的新硬體而做的調整。
在此次訪談中，雖然Qualcomm基於保密關係無法進一步透露「Oryon」CPU核心設計名稱之外細節，但從負責Snapdragon產品技術及規劃的Qualcomm產品管理業務副總裁Ziad Asghar表示，未來此項以全自主架構設計的CPU將會應用在各類產品發展，同時也預期使Snapdragon運算平台能發揮更高運算效能。
持續佈局線上遠距醫療服務之餘，亞馬遜稍早宣布將結合線上藥局服務Amazon Pharmacy，以及今年7月收購的One Medical相關資源，將在美國境內32個州推出名為Amazon Clinic的線上醫療診所服務。
繼先前推出代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計，Intel在超算大會SC22旗艦公布下一款代號「Rialto Bridge」的HPC、AI加速GPU設計，同樣列為Max系列產品。
NVIDIA宣布與微軟合作，將在微軟旗下Azure雲端平台加入數以萬計的NVIDIA A100及H100 GPU加速元件，藉此在雲端平台建構超級電腦運算能力。
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