一周數位爆報／恭喜！原價的PS5可能在路上了！回傳簡訊快就是「超級愛你」？Apple Watch救台灣媽媽一命

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

期待度：★★★☆☆ 小編評語：已經不期不待，這樣不怕受傷害。

Sony的PS5推出至今仍有缺貨之狀況，讓不少玩家氣問「到底何時才有原價PS5可買」。（翻攝自Sony官網）

實用度：★★★★☆ 小編評語：是不是要快點跑去買Apple Watch了啊？

有國外研究發現，Apple Watch的心電圖可以檢測出「左心室功能障礙」等心臟異常。（攝影／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：沒想到台灣也傳出Apple Watch救人訊息了。

日前一位民眾經常半夜被Apple Watch的警告吵醒，就醫檢查才發現身體真的出問題。智慧型手錶示意圖／ingimage

驚訝度：★★★☆☆ 小編評語：難道真的便宜就沒有「好貨」嗎？

iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Pro為21款iPhone系列裡最容易維修的機種，分數高達7分。（翻攝自蘋果官網）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：到底大家在心急什麼勒？外面還有更美好事物等著你～。

一名網友表示，不要再把對方回訊息時間當成「對方愛不愛你」的標準，卻被其他網友認為他重點完全放錯了。（示意圖／ingimage）

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