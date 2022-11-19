蘋果悄擴增AR/VR團隊 2023年頭戴裝置有望亮相？細節曝光

一直在傳言 Apple 正在開發一款擴增實境頭戴式裝置，甚至曾謠傳可能會在今年六月的 WWDC 亮相，不過在今年六月推出的硬體只有 M2 MacBook Air 和 MacBook Pro，依然沒有見到 Apple AR/VR 耳機 ，而現在彭博社又帶來最新的消息，指出 Apple 正在持續擴增 AR/VR 技術團隊，應該就是為了明年的新硬體而做的調整。

Apple AR/VR 耳機 2023 年有望看到？！

之前蘋果分析師郭明錤，在給投資者的報告中表示 Apple 將於 2022 年推出新款 AR Headset，並表示 Apple AR Headset 將擁有「與 Mac 一樣計算能力」的處理器，這個晶片設計將會是 Apple AR Headset 與競爭對手最大區別，並透過 AR 和 VR 模式之間的無縫切換，提供給使用者全新體驗。

雖然已經確定今年沒有機會可以看到 Apple AR/VR 耳機 ，但根據彭博社最新的消息指出，Apple 積極地為 AR/VR 技術團隊調整內部人事配置，不論是挖角、新聘、內部轉調，似乎也是希望可以加速這個新硬體設備的發展，目前所知的工作、人事清單資訊：

．能產出 3D 數位內容的軟體廠商：繼 Apple 在 2020 年收購 NextVR 之後，在工作列表上可看出 Apple 也在加緊腳步生產相關資源可以在 AR/VR 環境播放使用的數位內容。 ．App Intents 軟體工程師：該工作將致力於 App Intents 框架，讓使用者可以在 3D AR/VR 環境中使用捷徑、Siri、尋找等功能。 ．找回前自動駕駛汽車部門的資深員工 Dave Scott：他在 2021 年初離開蘋果公司後，擔任一家醫療保健的新創公司執行長，這次找他回來可能就是希望藉助他在人機合一的醫療保健經驗，為 Apple AR/VR 耳機 加入健康的相關服務。 ．將 20 年蘋果老手資深工程總監 Yaniv Gur 轉調至耳機團隊：Gur 原本是負責 iWork App（Pages、Keynote 和 Numbers）的工程設計，以及公司平台上的 Books、Notes 和 News App，因此 Gur 的加入將為耳機開發一套生產力應用程式。

最後，AR/VR 技術團隊是由 Apple AR/VR 副總裁 Mike Rockwell 和 Dan Riccio 負責，Dan Riccio 是蘋果所有硬體部門的前任主管，這個新品開發可能是他在蘋果公司的最後一項任務，而整體工作進度也會由 Riccio 直接向 Tim Cook 報告說明，也強調 Apple 內部對這項工作任務的嚴肅看待。

Apple AR/VR 耳機 傳聞中的資訊

規格

．具有 Mac 等級的計算能力．不需要依賴 Mac（PC）或 iPhone（手機）就可以獨立運行．支援全面的應用而不是只給特定 App 使用

作業系統

之前在 App Store 的 Open Source Code 裡發現，擴增實境頭戴式裝置的系統名稱很可能會被命名為 realityOS。

售價

可能在 2,000 美元到 3,000 美元之間

推出時間

．2023年某一時刻

Apple 執行長 Tim Cook 之前在接受中國媒體《China Daily USA》的線上採訪時，也有說明這項技術仍處於非常早期的階段，但在這領域看到許多發展的機會還是感到很興奮，但語帶暗示的說：請大家拭目以待，各位會看到我們在 AR 方面的發展。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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