Zoom深耕亞太市場 將繼續投資在地人才、推動業務成長

Zoom在稍早於亞太地區舉辦的Zoomtopia APAC 2022活動公布諸多服務更新，並且說明Zoom生態系發展近況。

Zoom亞太區負責人Ricky Kapur於主題演講中重申對於亞太地區市場的承諾，表示將繼續投資在地人才，藉此推動亞太市場業務成長，並且專注於為當地社群創造正面的影響力。

而Zoom近期也宣布旗下慈善計畫Zoom Cares，將挹注新一輪的資金於亞太地區數個非營利組織。

Zoom創辦人暨執行長袁征也在Zoomtopia APAC分享對Zoom的願景與發展規劃，另外也包含在Zoom平台的關鍵創新。

透過平台創新賦能企業與個人用戶：Zoom平台於今年推出超過1500項功能與更新。

為進一步強化平台能力，Zoom郵件與行事曆測試版與Zoom會議、電話、白板和團隊聊天整合。現在團隊可以無須離開Zoom應用程式，即可快速、順暢地從電子郵件轉移至視訊會議，並且可將聊天訊息轉換成電話會議、在相同專案進行協作，並且隨時分享白板功能 (預計明年初推出此服務)。

針對無設置IT部門，但是注重通訊隱私安全的企業，Zoom也為其推出整合於平台的郵件與行事曆服務測試版，預計於美國與加拿大地區率先推出。

而大會上公布的Zoom虛擬共享辦公空間—Zoom Spots，預計於2023年初推出，提供一個整合Zoom平台的順暢視訊空間，促進討論與同事間的聯繫，為分散式混合工作團隊帶來如面對面般流暢的辦公體驗。

另外，Zoom也宣布與新加坡資通訊媒體發展局、澳洲線上就業諮詢服務平台SEEK合作，並且與JustCo Group旗下辦公空間按需供應平台Switch合作，針對新加坡實體工作空間或共享辦公空間提供視訊會議功能，讓工作者能夠輕鬆自由的在他們選擇的地點隨時加入虛擬會議，藉此協助企業推動亞太市場創新。

目前參與Zoom Up合作夥伴計畫的亞太地區夥伴 (不含日本地區)已經超過800個，佔Zoom Partner Demand Center合作夥伴一站式平台全球用戶的 25%。這些合作夥伴約佔Zoom亞太地區整體業務收入的35%，其中包含澳洲的Dicker Data、紐西蘭的Tradewinds、亞洲的rhipe、印度的Savex Technologies，以及最新加入成為南韓經銷商的DMOA。

Zoom更強調在處於測試階段的Zoom郵件服務加入端到端加密功能，並且在Zoom Phone語音留言提供進階加密，更針對企業用戶推出Zoom自動客戶端更新，藉此協助用戶能更充分使用Zoom最新功能與安全更新。

Zoom最近更完成澳洲資訊安全註冊評估機構計畫 (IRAP)的評估，證明Zoom產品符合澳洲公共部門對於通訊服務的安全規範與標準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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