快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

Zoom深耕亞太市場 將繼續投資在地人才、推動業務成長

聯合新聞網／ 楊又肇

Zoom在稍早於亞太地區舉辦的Zoomtopia APAC 2022活動公布諸多服務更新，並且說明Zoom生態系發展近況。

Zoom亞太區負責人Ricky Kapur於主題演講中重申對於亞太地區市場的承諾，表示將繼續投資在地人才，藉此推動亞太市場業務成長，並且專注於為當地社群創造正面的影響力。

而Zoom近期也宣布旗下慈善計畫Zoom Cares，將挹注新一輪的資金於亞太地區數個非營利組織。

Zoom創辦人暨執行長袁征也在Zoomtopia APAC分享對Zoom的願景與發展規劃，另外也包含在Zoom平台的關鍵創新。

透過平台創新賦能企業與個人用戶：Zoom平台於今年推出超過1500項功能與更新。

為進一步強化平台能力，Zoom郵件與行事曆測試版與Zoom會議、電話、白板和團隊聊天整合。現在團隊可以無須離開Zoom應用程式，即可快速、順暢地從電子郵件轉移至視訊會議，並且可將聊天訊息轉換成電話會議、在相同專案進行協作，並且隨時分享白板功能 (預計明年初推出此服務)。

針對無設置IT部門，但是注重通訊隱私安全的企業，Zoom也為其推出整合於平台的郵件與行事曆服務測試版，預計於美國與加拿大地區率先推出。

而大會上公布的Zoom虛擬共享辦公空間—Zoom Spots，預計於2023年初推出，提供一個整合Zoom平台的順暢視訊空間，促進討論與同事間的聯繫，為分散式混合工作團隊帶來如面對面般流暢的辦公體驗。

另外，Zoom也宣布與新加坡資通訊媒體發展局、澳洲線上就業諮詢服務平台SEEK合作，並且與JustCo Group旗下辦公空間按需供應平台Switch合作，針對新加坡實體工作空間或共享辦公空間提供視訊會議功能，讓工作者能夠輕鬆自由的在他們選擇的地點隨時加入虛擬會議，藉此協助企業推動亞太市場創新。

目前參與Zoom Up合作夥伴計畫的亞太地區夥伴 (不含日本地區)已經超過800個，佔Zoom Partner Demand Center合作夥伴一站式平台全球用戶的 25%。這些合作夥伴約佔Zoom亞太地區整體業務收入的35%，其中包含澳洲的Dicker Data、紐西蘭的Tradewinds、亞洲的rhipe、印度的Savex Technologies，以及最新加入成為南韓經銷商的DMOA。

Zoom更強調在處於測試階段的Zoom郵件服務加入端到端加密功能，並且在Zoom Phone語音留言提供進階加密，更針對企業用戶推出Zoom自動客戶端更新，藉此協助用戶能更充分使用Zoom最新功能與安全更新。

Zoom最近更完成澳洲資訊安全註冊評估機構計畫 (IRAP)的評估，證明Zoom產品符合澳洲公共部門對於通訊服務的安全規範與標準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲 團隊

延伸閱讀

馬克宏：法澳仍考慮合作造潛艦 不是為對抗中國

澳洲羽賽／麟洋配領軍闖8強 台將內戰預約4強席位

網球／約克維奇證實獲澳洲簽證 將爭第10座澳網金盃

澳洲羽賽／王齊麟復出 吞止痛藥再上

相關新聞

Snapdragon 8 Gen 2運算平台是如何強化人工智慧運算效能？

Qualcomm在揭曉Snapdragon 8 Gen 2運算平台之後，透過後續展開的Snapdragon Smart相關技術說明，解釋在Snapdragon 8 Gen 2運算平台的人工智慧運算效能提升作法。

Evernote被義大利開發商Bending Spoons出資收購 估明年年初完成交易

過去曾被視為網路筆記先驅的Evernote，稍早確認由義大利開發商Bending Spoons收購，預計會在2023年年初完成收購交易。

蘋果曝2024年採購美國境內生產晶片 台積電的晶片呢？後續曝光

彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果執行長Tim Cook在與德國當地負責工程與零售業務員工開會時表示，將會向位於美國亞利桑那州境內晶圓廠採購晶片，藉此降低從單一地區採購晶片可能面臨特定因素而影響供貨的風險。

影／維修下水道免靠忍者龜了！日本開發「蜘蛛」機器人

下水道的維修是一件辛苦的工作，新聞報導也時常傳出下水道的工安事件。日本機器人公司 TMSUK 開發一款檢查下水道蜘蛛機器人「SPD1」，可以幫忙檢查維修下水道，藉此減少維修人員的工作量。

高通推驍龍AR2 Gen 1平台 全球首款專為AR打造

高通於第2天的2022年驍龍高峰會上，宣布推出全球首款專為頭戴式擴增實境打造的驍龍AR2 Gen 1平台，擴展延展實境（...

App平台限制第三方支付影響競爭？公平會：立案調查

民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會今天證實已立案調查中，若平台透過此方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。