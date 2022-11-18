Snapdragon 8 Gen 2運算平台是如何強化人工智慧運算效能？

Qualcomm在揭曉Snapdragon 8 Gen 2運算平台之後，透過後續展開的Snapdragon Smart相關技術說明，解釋在Snapdragon 8 Gen 2運算平台的人工智慧運算效能提升作法。

除了在CPU等架構上的配置強化，並且藉由台積電第二代4nm製程提升運算效能、降低電力損耗，Qualcomm更說明藉由加入微分塊推論運算 (Micro Tile Inferencing)設計，並且對應INT4全精度運算模式，使得人工智慧運算效能可在每瓦電力使用情況下提升達60%。

同時，在新一代Snapdragon AIE人工智慧引擎運作下，Qualcomm更標榜Snapdragon 8 Gen 2運算平台相比前一代產品可發揮4.35倍的人工智慧運算效能。

透過微分塊推論運算加速人工智慧執行效率

微分塊推論運算的設計，實際上就是將過往僅能單次依序完成推論運作模式，依照運算需求分割成數個區塊，此時即可同時針對各個區塊進行推論運算，進而提升人工智慧運算效率，並且可讓每瓦的人工智慧運算效能大幅增加。

▲透過微分塊推論運算的設計讓人工智慧運算效率大幅提升

依照Qualcomm解釋，透過微分塊推論運算的設計讓人工智慧運算效率大幅提升，如此一來即可加快手機端的各類運算應用服務執行效率，例如可同時進行兩種語言即時翻譯，或是提升相機拍攝時的影像分區識別效率，進而可針對影像中的人臉、食物、天空等區塊進行個別調整，另外也能強化聲音、語意識別效率。

而除了利用微分塊推論運算的設計加快人工智慧運算效率，Qualcomm也說明可將此設計逆向用於深度學習訓練，亦即可讓手機端的學習能力加快，例如讓特定服務可在更短時間內學習使用者使用習慣，進而可在使用者需要時，更快開啟所需服務，或是更快找到所需資料。

另外，加入支援INT4全精度運算模式，則可讓手機端進行更深層的資料分析工作，以需要大量即時影像分析、數據推論等應用效能的拍攝功能為例，相較INT8模式即可對應更精準的數據運算效果，另外也能用於深度臉部識別分析，或是影像特效處理等，並且提升高達90%執行效率，同時降低60%電力損耗。

▲加入支援INT4全精度運算模式將能提升90%執行效能，同時降低60%電力損耗

為了配合人工智慧運算效能大幅增加，Qualcomm也透過Hexagon Direct Link設計，讓影像處理器、Adreno GPU處理影像數據能直接以人工智慧方式加速運算，省去傳統必須額外透過CPU處理分配情況，進而讓整個影像運算流程效率大幅提升。

▲透過Hexagon Direct Link讓更多影像數據能更快處理

另一方面，Qualcomm也整合市面上常見人工智慧運算模型，例如TensorFlow、PyTorch、ONNX、Keras等，並且透過旗下人工智慧軟體資源堆疊，配合AI Studio工具，讓開發者可以輕易透過Snapdragon 8 Gen 2等運算平台建構、驗證人工智慧運算執行模式，進而打造更多元的手機端人工智慧應用服務。

▲透過人工智慧軟體資源堆疊，讓開發者能透過AI Studio開發工具建構、驗證多元人工智慧運算應用服務

藉由人工智慧提升影像拍攝效果、與眾多合作夥伴深入合作

在Snapdragon Smart相關技術推動之下，結合Snapdragon Sight設計將影像處理器運算能力提升，藉此對應更多鏡頭同時運算處理，以及影像多層分析運算，同時也能對應更高色深資訊，使得鏡頭拍攝影像之後，可以立即分析景象中人物及背景等組成關係，進而可針對不同區塊進行調整。

▲目前Snapdragon運算平台已經能對應更深層的影像處理能力

此次更宣布直接與Sony、三星在感光元件深度整合，加上先前與商湯科技等技術合作，藉此讓影像處理運算效果最佳化，甚至可透過第二代散景引擎，分別在靜態影像或動態影片中模擬真實淺景深效果，或是藉由Pro Sight編碼方式紀錄更豐富影像資訊。

Qualcomm更進一步宣布與Google深入合作，讓Android 13作業系統能進一步藉由API連結方式，使用完整的Snapdragon Sight設計技術，讓搭載Snapdragon 8 Gen 2運算平台的手機可以直接使用Qualcomm提出影像拍攝功能，甚至可讓更多第三方應用服務可藉由Snapdragon Sight設計提升影像拍攝效果。

▲透過人工智慧運算能力提升，進一步推動Snapdragon Sight設計的影像運算應用表現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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