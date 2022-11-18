Qualcomm：Windows on Snapdragon設計PC並非以遊戲體驗作為主要發展方向

在Qualcomm目前規劃中，依然會將其PC應用產品定位在改變傳統企業導入應用體驗，因此鎖定主流市場採用的Core i5等級處理器效能。同時，雖然在行動裝置更加著重遊戲應用體驗，但在PC應用產品雖然預告也會加入Ray Tracing即時光影追跡應用功能，但並非以遊戲體驗作為主要發展方向。

在Snapdragon Tech Summit大會的第二天活動中，Qualcomm進一步闡述其在PC市場佈局發展近況與目標，更預告接下來將以下一代全自主架構設計的Oryon CPU，打造更具爆發效能的Snapdragon運算平台，不僅將用於接下來的PC應用產品，更計畫擴展用於行動裝置、智慧車輛等平台。

▲藉由Snapdragon運算平台改變傳統PC市場

Windows on Snapdragon鎖定主流企業用戶市場需求

而在後續深入解說中，Qualcomm表示目前推動採Windows on Snapdragon設計的PC產品，主要目標是與多數企業採用介於Core i5至Core i7處理器效能產品競爭，透過其輕便、快速啟動、常時連網、可長時間不關機使用，並且可對應多數應用服務操作需求等特性，吸引更多企業用戶採納。

為了進一步說服企業用戶，Qualcomm除了與微軟深度合作，讓Windows 11可以完整相容Windows on Snapdragon設計採用的Arm架構硬體環境，同時也持續與Adobe在內第三方軟體業者合作，讓主要常見的軟體服務，都能以原生型態在Windows on Snapdragon設計的PC產品上運作。

▲與Adobe在內第三方軟體業者合作，讓主要常見的軟體服務，都能以原生型態在Windows on Snapdragon設計的PC產品上運作

Qualcomm表示，隨著近年來的疫情改變企業工作生態，越來越多人開始採用彈性辦公模式，同時在市場變遷越來越快之下，更多人開始習慣以筆電形式的PC進行工作，因此目前的PC產品佈局也會以筆電形式為主，但也不排除依照需求推出桌機形式產品。

另外，相較傳統PC主要透過CPU、GPU形式運算，雖然新形態設計下也開始導入人工智慧運算模式，但是強調相比Snapdragon運算平台原生就已經整合大量人工智慧運算技術，在整體執行效率會有更顯著差異，加上常時連網PC使用特性，將能讓企業用戶以更方便的行動運算方式完成工作需求。

▲相較傳統PC，Qualcomm強調能在啟動時間、電池續航、機身發熱、執行效率及人工智慧應用等有更大優勢

除了鎖定多數企業用戶使用需求，Qualcomm也看好經常以筆電撰寫編碼的開發人員市場需求，甚至認為在結合雲端協同運算之下，將能藉由常時連網PC改變傳統使用模式。

因此即便目前Intel、AMD均認為PC市場需求放緩，Qualcomm仍相信當前的PC市場仍有一定潛在換機需求。

目前並未計畫佈局遊戲應用市場，但不代表未來不會

不過，相較在行動裝置強調導入Snapdragon elite Gaming設計，並且在此次Snapdragon 8 Gen 2運算平台納入硬體級別的即時光影追跡功能，更與Unreal Engine、Unity等遊戲引擎深入整合，讓開發者能藉此打造PC級別、對應真實光影互動表現的行動平台遊戲，Qualcomm在PC應用產品佈局卻未特別著重遊戲體驗，而是聚焦在企業應用需求。

▲與Unreal Engine 5等遊戲引擎深入合作

▲未來PC應用產品也會加入硬體級別的即時光影追跡功能

但從Qualcomm資深副總裁暨運算及遊戲業務部門總經理Kedar Konda說明，目前其實也與遊戲業者維持長期合作，同時認為x86硬體架構所佔據的遊戲市場並非最大，雖然確實許多3A等級遊戲仍是以x86硬體架構使用居多，但在雲端串流技術持續進步，行動運算能力也持續提升情況下，未來也有機會在主流遊戲市場發展搶下利基。

尤其先前已經規劃全面使Mac機種轉向Arm架構發展的蘋果，已經開始構思透過新版Metal 3 API資源，讓更多遊戲可以登上Mac環境，甚至透過人工智慧演算方式讓原本低解析度影像內容能以更高解析度形式呈現，並且去除鋸齒邊緣、提升影像渲染效率等，更意味藉由Windows on snapdragon設計爭取PC市場發展的Qualcomm，同樣也有機會爭取遊戲市場發展機會。

只是市場最終還是要看開發者意願導向，以及最終市場生態建構規模而定。

以目前主流PC遊戲市場仍以x86硬體架構搭配Windows作業系統的情況來看，主因還是在於微軟本身推行的DirectX技術應用情形，以及包含NVIDIA、AMD兩大顯示卡業者所建構遊戲生態仍依附在Windows作業系統環境，短時間恐怕還是難以扭轉現有遊戲市場發展方向。

從現階段Qualcomm發展來看，雖然PC應用產品佈局仍以企業用戶需求為主，但從透露未來也會在PC應用產品導入Ray Tracing即時光影追跡功能，加上本身與遊戲業者深度合作等情況推測，或許在實現搶佔企業應用市場目標之後，Qualcomm下一步就會開始佈局應用遊戲內容在內需求的消費市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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