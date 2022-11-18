Evernote被義大利開發商Bending Spoons出資收購 估明年年初完成交易
過去曾被視為網路筆記先驅的Evernote，稍早確認由義大利開發商Bending Spoons收購，預計會在2023年年初完成收購交易。
此項交易並未透露具體金額，而Evernote執行長Ian Small在稍早對外聲明中表示，未來Evernote仍會提供新功能，例如與微軟Office 365服務的行事曆功能深度整合項目，接下來將會以beta形式提供。
而藉由Bending Spoons旗下技術資源，Evernote也將使其服務持續更新，同時也強調會維持使用者存放在Evernote服務的資料安全。
Evernote過去曾吸引不少使用者青睞，其中包含輕便、容易使用介面，同時也增加更多實用筆記功能，甚至後續更與著名筆記本品牌Moleskin合作，但在後續包含Google、微軟、蘋果等業者都開始推行自有線上資料統整服務，就連Dropbox等線上儲存服務也開始整合文件筆記功能，因此也讓Evernote面臨諸多競爭壓力。
至於買下Evernote的義大利開發商Bending Spoons，本身則是推出影片剪輯工具Splice，以及運用人工智慧技術的修圖工具Remini，另外還包含協助義大利政府打造名為Immuni的新型冠壯志病毒疫情接觸史追蹤app。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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