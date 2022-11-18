藍牙技術聯盟將以6GHz頻段未授權頻譜 擴展低功耗藍牙連接應用功能
藍牙技術聯盟表示，將推出全新技術規格開發專案，藉此定義低功耗藍牙在涵蓋6GHz頻段在內未授權頻譜運作模式，藉此擴展低功耗藍牙連接應用功能。
在此項開發專案中，將藉由涵蓋6GHz頻段在內未授權頻譜擴展低功耗藍牙傳輸頻寬，藉此提升更高資料傳輸量，同時對應更低延遲表現與更精準定位效果，進而擴展低功耗藍牙應用功能。
藍牙技術聯盟執行長Mark Powell表示：「在過去的二十年中，藍牙技術讓我們的生活變得更有效率、更安全、更健康，也更愉悅。為了滿足不斷擴大的無線通訊市場需求，藍牙技術聯盟社群持續不斷地進行技術升級。而拓展頻段至6GHz，將確保藍牙社群能進行必要的技術革新，並且為藍牙創新的未來二十年做好準備。」
Wi-Fi聯盟總裁暨執行長Kevin Robinson指出：「全球分配額外頻譜供非授權使用，對於確保無線技術能持續滿足不斷成長的連接需求至關重要。選定6 GHz頻段供非授權使用，創造寶貴的頻譜資源，其所帶來的龐大社會經濟效益是全球公認的。Wi-Fi聯盟期待與藍牙技術聯盟合作，以確保在該頻段中共存雙贏成效。」
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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