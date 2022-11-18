快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

藍牙技術聯盟將以6GHz頻段未授權頻譜 擴展低功耗藍牙連接應用功能

聯合新聞網／ 楊又肇

藍牙技術聯盟表示，將推出全新技術規格開發專案，藉此定義低功耗藍牙在涵蓋6GHz頻段在內未授權頻譜運作模式，藉此擴展低功耗藍牙連接應用功能。

在此項開發專案中，將藉由涵蓋6GHz頻段在內未授權頻譜擴展低功耗藍牙傳輸頻寬，藉此提升更高資料傳輸量，同時對應更低延遲表現與更精準定位效果，進而擴展低功耗藍牙應用功能。

藍牙技術聯盟執行長Mark Powell表示：「在過去的二十年中，藍牙技術讓我們的生活變得更有效率、更安全、更健康，也更愉悅。為了滿足不斷擴大的無線通訊市場需求，藍牙技術聯盟社群持續不斷地進行技術升級。而拓展頻段至6GHz，將確保藍牙社群能進行必要的技術革新，並且為藍牙創新的未來二十年做好準備。」

Wi-Fi聯盟總裁暨執行長Kevin Robinson指出：「全球分配額外頻譜供非授權使用，對於確保無線技術能持續滿足不斷成長的連接需求至關重要。選定6 GHz頻段供非授權使用，創造寶貴的頻譜資源，其所帶來的龐大社會經濟效益是全球公認的。Wi-Fi聯盟期待與藍牙技術聯盟合作，以確保在該頻段中共存雙贏成效。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中共

延伸閱讀

遭指「財務惡化」列專案輔導學校 苗縣賢德工商：從未欠薪

Qualcomm推出新聲音平台S5 Gen 2、S3 Gen 2 打造更低延遲、無損音質耳機

高通推頂級平台搶攻手機旗艦市場 較勁聯發科

Razer推出新款Naga V2 Pro滑鼠 同步揭曉Naga V2 HyperSpeed滑鼠

相關新聞

Snapdragon 8 Gen 2運算平台是如何強化人工智慧運算效能？

Qualcomm在揭曉Snapdragon 8 Gen 2運算平台之後，透過後續展開的Snapdragon Smart相關技術說明，解釋在Snapdragon 8 Gen 2運算平台的人工智慧運算效能提升作法。

Evernote被義大利開發商Bending Spoons出資收購 估明年年初完成交易

過去曾被視為網路筆記先驅的Evernote，稍早確認由義大利開發商Bending Spoons收購，預計會在2023年年初完成收購交易。

蘋果曝2024年採購美國境內生產晶片 台積電的晶片呢？後續曝光

彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果執行長Tim Cook在與德國當地負責工程與零售業務員工開會時表示，將會向位於美國亞利桑那州境內晶圓廠採購晶片，藉此降低從單一地區採購晶片可能面臨特定因素而影響供貨的風險。

影／維修下水道免靠忍者龜了！日本開發「蜘蛛」機器人

下水道的維修是一件辛苦的工作，新聞報導也時常傳出下水道的工安事件。日本機器人公司 TMSUK 開發一款檢查下水道蜘蛛機器人「SPD1」，可以幫忙檢查維修下水道，藉此減少維修人員的工作量。

高通推驍龍AR2 Gen 1平台 全球首款專為AR打造

高通於第2天的2022年驍龍高峰會上，宣布推出全球首款專為頭戴式擴增實境打造的驍龍AR2 Gen 1平台，擴展延展實境（...

App平台限制第三方支付影響競爭？公平會：立案調查

民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會今天證實已立案調查中，若平台透過此方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。