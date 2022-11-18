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蘋果曝2024年採購美國境內生產晶片 台積電的晶片呢？後續曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果執行長Tim Cook在與德國當地負責工程與零售業務員工開會時表示，將會向位於美國亞利桑那州境內晶圓廠採購晶片，藉此降低從單一地區採購晶片可能面臨特定因素而影響供貨的風險。

另一方面，這樣的作法也能加強蘋果產品於美國境內生產，並且採用美國境內生產晶片的發展模式。

而蘋果所指位於亞利桑那州境內晶圓廠，有很大可能就是台積電預計在2024年投入生產5nm製程產品的產線。另外，Tim Cook在會議上也表示考慮採用在歐洲境內生產晶片，同樣可能是指台積電計畫在德國建立產線，意味蘋果與台積電合作關係可能不會因此減少，反而變得更加緊密。

在此之前，Intel執行長Pat Gelsinger也曾表示將晶片產能集中在單一地區，相對容易面臨更大風險，尤其在台積電囊括全球多數晶片代工需求，而台灣位處鄰近中國地區，可能會因為政治等因素影響晶片產品供貨情況，因此呼籲業者應考慮分散風險作法。

不過，從時間點來看，當台積電位於亞利桑那州的產線於2024年正式投產，但屆時台積電投入發展的3nm製程技術應該也已經進入量產階段，因此最新製程技術應用產品恐怕還是得在台灣境內生產，亞利桑那州境內產線或許會用於生產其他產品使用晶片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 美國 德國

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