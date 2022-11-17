Qualcomm公布下一代「Oryon」CPU核心設計 將用於未來的Snapdragon運算平台

Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上，公布了下一代名為「Oryon」的CPU核心設計，將藉此讓未來的Snapdragon運算平台發揮更高效能。

依照Qualcomm資深副總裁暨運算及遊戲業務部門總經理Kedar Kondap說明，名為「Oryon」的CPU核心設計將鎖定每瓦效能表現，希望再次藉由提升CPU運算效能，配合GPU及人工智慧加速方式，讓整體運算效能大幅躍進。

同時，在與微軟深入合作之下，Qualcomm將使未來的Snapdragon運算平台與Windows 11作業系統更完整結合，同時也將與Adobe等第三方軟體業者加強合作，將更多軟體服務以原生型態帶到Windows on Snapdragon裝置，同時也將滿足更多企業應用需求。

不過，Qualcomm並未透露「Oryon」CPU核心設計具體細節，但有可能先鎖定筆電產品應用佈局，提供PC等級般的運算效能表現，相關設計則最快會在2023年對外公布。

而「Oryon」CPU核心設計源自日前收購NUVIA的技術資產，藉此打造更高運算效能的Arm架構處理器，實際應用產品預計會在2024年問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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