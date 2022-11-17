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Qualcomm宣布針對擴增實境眼鏡裝置推出Snapdragon AR2 Gen 1運算平台

聯合新聞網／ 楊又肇

接連推出多款對應混合實境使用的運算平台之後，Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會宣布推出全新Snapdragon AR2 Gen 1運算平台，將目標放在擴增實境應用市場，但同樣也會持續佈局延展實境應用產品。

此次公布的Snapdragon AR2 Gen 1運算平台標榜從零開始打造，採用多晶片分散式運算架構，同時保留客製化設計，讓擴增實境眼鏡裝置使用的電路板面積可縮減40%，但在人工智慧運算效能卻能提升2.5倍，而電力損耗則可降低50%，強調可協助業者打造運作功耗低於1W的擴增實境眼鏡裝置。

而藉由縮減擴增實境眼鏡裝置體型，將能讓使用者更容易接納此類產品，同時也能透過更低功耗對應更長使用時間，藉此滿足不同沉浸互動體驗，或適用於企業應用需求，更可銜接未來元宇宙應用發展趨勢。

在Snapdragon AR2 Gen 1運算平台的設計中，主要將複雜數據運算處理移轉到搭載Snapdragon運算平台的手機、PC，或是其他運算設備，本身主要處理對延遲較為敏感的感知數據，僅保留擴增實境處理器、協同處理器與連接平台，同時也能藉此簡化眼鏡設備複雜性與重量。

另外，Snapdragon AR2 Gen 1運算平台可配合9組鏡頭同步擷取使用者與環境互動相關數據，包含使用者動作追蹤、與周遭環境相對位置等，並且能透過協同處理器協助追蹤使用者眼部注視位置，透過僅針對使用者注視加強虛擬視覺渲染工作，藉此讓虛擬視覺呈現更加流暢、清晰，同時也能降低運作功耗。

連接部分則是整合FastConnect 7800連接系統，透過Wi-Fi 7連接能力對應更高數據傳輸速度，並且對應低於2毫秒的傳輸延遲表現，更讓開發者能透過FastConnect XR軟體套件2.0改善不必要的延遲情況。

Snapdragon AR2 Gen 1運算平台與Snapdragon 8 Gen 2運算平台均對應Snapdragon Spaces Ready設計規範，並且能讓開發者、業者打造更輕巧的擴增實境眼鏡裝置，而目前包含聯想、LG、Nreal、OPPO、Pico、QONOQ、Rokid、夏普、TCL、騰訊、Vuzix及小米都已經準備以Snapdragon AR2 Gen 1運算平台打造應用產品。

而先前就宣布與Qualcomm深入合作的Niantic，在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上也宣布以Snapdragon AR2 Gen 1運算平台打造參考設計，同時也將其擴增實境平台Lightship與Qualcomm Snapdragon Spaces開發平台整合，藉此讓開發者可以更容易針對擴增實境頭戴裝置打造應用服務內容。

此外，Qualcomm也宣布與Adobe深度合作更多對應擴增實境創作工具資源，同時也與微軟合作MRTK3混合實境內容開發工具，藉此打造更多結合擴增實境頭戴裝置的應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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