Qualcomm持續以Snapdragon運算平台推動Windows常時連網PC市場

今年雖然未在Snapdragon Tech Summit技術大會上宣布推出新一代PC運算平台，但Qualcomm強調將藉由Snapdragon 8cx Gen 3等運算平台，以及與微軟深度合作模式，進一步推動PC產業持續網現代化發展，並且結合人工智慧運算、常時連網、無風扇的輕薄機身設計，藉此吸引更多消費者、企業用戶使用。

而在此次活動上，Qualcomm更說明與花旗集團合作，藉由導入搭載Snapdragon 8cx Gen 3等運算平台的常時連網PC產品，藉此改變傳統PC使用體驗。其中包含宣布將使全球超過15萬名員工轉向使用聯想ThinkPad X13s等應用Snapdragon 8cx Gen 3運算平台的行動運算裝置，藉此讓員工可以更長裝置電力續航時間、常時連網及更輕便且具效能的運算體驗完成工作事宜。

同時，Qualcomm也強調與微軟深入合作，使Snapdragon 8cx Gen 3等運算平台與Windows 11作業系統有更高整合，同時也能應用Windows Studio Effects的語音聚焦 (Voice Focus)與背景模糊化 (Background Blur)功能。

今年宣布推出的Surface Pro 9 5G版本，便是搭載基於Snapdragon 8cx Gen 3運算平台打造的微軟SQ3處理器，分別支援應用人工智慧運算的視訊攝影機自動取景 (Automatic Framing)功能，以及用於判斷使用者是否注視螢幕的眼神接觸 (Eye Contact)功能，同時也能對應更高電池續航表現與運算能力，而機身也因為輕薄而更容易隨身攜帶。

此外，目前在與微軟高度合作之下，目前也有越來越多在Windows作業系統環境的應用服務，已經能原生相容Windows on Snapdragon硬體環境使用，例如Adobe目前已經讓Photoshop、Lightroom等服務在搭載Snapdragon 8cx Gen 3等運算平台的Windows環境下使用，預計2023年還會增加支援更多應用服務。

實際上，微軟在2011年1月便宣布可在Arm架構硬體環境執行的Windows 8，並且在2012年宣布推出Surface RT，但後來卻因為第三方軟體支援相容比例不高而告終，直到Qualcomm以Snapdragon 845運算平台提出Windows on Snapdragon設計，並且與微軟深度合作之下，讓在Arm硬體環境下運作的Windows 10可以透過模擬相容執行既有x86架構軟體服務。

但在當時的微軟發展重心仍以x86硬體為重情況下，Windows on Snapdragon的設計雖然有長遠發展目標，同時Qualcomm後續也持續更新相關應用產品，但卻始終未能在市場發揮足夠推行力道，反而是在蘋果以其Apple Silicon處理器，大刀闊斧地捨棄x86硬體架構，讓Mac機種全面擁抱Arm架構，並且獲得市場肯定之後，似乎才讓微軟認真提高Arm架構硬體環就發展比重。

在Qualcomm去年宣布與微軟深度合作，並且藉由Snapdragon 8cx Gen 3處理器打造Windows Dev Kit 2023開發工具組，另外也能藉由Qualcomm Neural Processing開發工具組，讓開發者能善用Snapdragon 8cx Gen 3處理器的人工智慧運算模式，藉此打造各類可應用人工智慧、機器學習，以及對應開源ONNX Runtime推論引擎，或是PyTorch、TensorFlow等人工智慧學習模型的app內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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