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Google合作三星打造Health Connect健康數據連動平台 紀錄互通開放beta版

聯合新聞網／ 楊又肇

今年在Google I/O 2022期間宣布與三星合作打造的Health Connect健康數據連動平台，除了日前已經隨著三星新版One UI 5.0一起推出，稍早更由Google宣布透過Google Play Store進行beta形式測試，讓諸多健康相關應用服務可以互通紀錄數據，方便使用者透過不同服務統整身體健康狀況。

Health Connect健康數據連動平台主要是為了解決過往不同健康服務所紀錄數據無法共用，因此造成使用者難以統整個人身體狀況數據情況，並且由Google與三星合力打造，不僅支援Google Fit與Samsung Health，目前更支援整合Peloton、Oura、WeightWatchers、MyFitnessPal、Flo、Lifesum、Tonal、Outdooractive，以及Proov Insight等超過10種服務統計數據，讓使用者能透過更多數據分析身體健康狀況。

而在Health Connect健康數據連動平台中，更將超過40種身體數據劃分成6大類，分別為身體活動、運動數據、週期追蹤、營養攝取、睡眠狀況與生命特徵，同時要存取此類數據也必須事先獲得使用者同意。

Google強調透過簡單幾行編碼就能將服務與Health Connect健康數據連動平台連接，因此對於開發者而言，不會在開發設計上造成太大困擾，同時也能讓使用者更容易管理個人健康數據，並且持續追蹤身體健康狀況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠

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